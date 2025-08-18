Громада на Харьковщине может не успеть подготовиться к отопительному сезону
С 15 августа в Лозовской громаде тепловикам заблокировали счета, сообщили в Telegram-канале «LozovaNews».
«Государственная исполнительная служба наложила арест на средства КП «Тепловодосервис». Причина – задолженность перед компанией «Нефтегаз Трейдинг». Размер взыскания превышает 8 миллионов гривен», – говорится в сообщении.
Как объясняют в КП, долги накопились по нескольким причинам. Основная из них – не выплата государственной компенсации разницы тарифов. Сумма подтвержденной, но невозмещенной разницы составляет почти 19 миллионов гривен.
«По причине блокировки счетов предприятие не может вовремя готовиться к новому отопительному сезону, рассчитываться с поставщиками и выполнять работы. В критической ситуации оказались не только услуги теплоснабжения, но и водоснабжение, водоотвод и вывоз мусора», — отметили в Telegram-канале.
Читайте также: К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: долги, Лозовая, отопительний сезон, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Громада на Харьковщине может не успеть подготовиться к отопительному сезону»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 15 августа в Лозовской громаде тепловикам заблокировали счета, сообщили в Telegram-канале «LozovaNews».".