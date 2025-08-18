Громада на Харьковщине может не успеть подготовиться к отопительному сезону

С 15 августа в Лозовской громаде тепловикам заблокировали счета, сообщили в Telegram-канале «LozovaNews».

«Государственная исполнительная служба наложила арест на средства КП «Тепловодосервис». Причина – задолженность перед компанией «Нефтегаз Трейдинг». Размер взыскания превышает 8 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Как объясняют в КП, долги накопились по нескольким причинам. Основная из них – не выплата государственной компенсации разницы тарифов. Сумма подтвержденной, но невозмещенной разницы составляет почти 19 миллионов гривен.

«По причине блокировки счетов предприятие не может вовремя готовиться к новому отопительному сезону, рассчитываться с поставщиками и выполнять работы. В критической ситуации оказались не только услуги теплоснабжения, но и водоснабжение, водоотвод и вывоз мусора», — отметили в Telegram-канале.