Долги за ТЭЦ на Харьковщине: в бюджет вернут 12 млн грн, подробности

Харьковские правоохранители через суд обязали компанию заплатить миллионный долг по концессии ТЭЦ в регионе.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, речь идет о ТЭЦ-2 «Эсхар». Установлено, что ООО на основании договора концессии получило в управление имущественный комплекс этого госпредприятия. Срок действия договора – 49 лет.

Правоохранители добавляют: согласно условиям, ООО должно платить средства ежеквартально, однако в течение 2024 года компания этого не делала. Общая сумма задолженности с учетом штрафных санкций, инфляционных потерь и 3% годовых составляет около 12 млн грн.

«Указанные действия нанесли ущерб интересам государства в бюджетной сфере. Ответчик нарушил имущественные права государства как владельца объекта концессии на получение причитающихся ему платежей за переданное право осуществлять эксплуатацию объектом. Это привело к невыполнению доходной части государственного бюджета и уменьшению предусмотренных законодательством поступлений в него», — подчеркнули в прокуратуре.

Так что правоохранители подали иск в суд. Его удовлетворили. Теперь ООО обязано уплатить в госбюджет сумму задолженности.

