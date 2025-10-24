Live
Долги за ТЭЦ на Харьковщине: в бюджет вернут 12 млн грн, подробности

Общество 13:29   24.10.2025
Фото: id-legalgroup.com

Харьковские правоохранители через суд обязали компанию заплатить миллионный долг по концессии ТЭЦ в регионе.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, речь идет о ТЭЦ-2 «Эсхар». Установлено, что ООО на основании договора концессии получило в управление имущественный комплекс этого госпредприятия. Срок действия договора – 49 лет.

Правоохранители добавляют: согласно условиям, ООО должно платить средства ежеквартально, однако в течение 2024 года компания этого не делала. Общая сумма задолженности с учетом штрафных санкций, инфляционных потерь и 3% годовых составляет около 12 млн грн.

«Указанные действия нанесли ущерб интересам государства в бюджетной сфере. Ответчик нарушил имущественные права государства как владельца объекта концессии на получение причитающихся ему платежей за переданное право осуществлять эксплуатацию объектом. Это привело к невыполнению доходной части государственного бюджета и уменьшению предусмотренных законодательством поступлений в него», — подчеркнули в прокуратуре.

Так что правоохранители подали иск в суд. Его удовлетворили. Теперь ООО обязано уплатить в госбюджет сумму задолженности.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщало, что правоохранители через суд вернули в бюджет Харькова более 6,2 млн грн, которые не заплатил застройщик. По данным Харьковской областной прокуратуры, один из кооперативов, выступающий заказчиком строительства жилого квартала в Немышлянском районе, нарушил требования действующего законодательства. Детальнее.

Читайте также: Земельный участок с курганом вернули государству в Харьковской области

Автор: Виктория Яковенко
