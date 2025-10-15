Застройщик в Харькове заплатит в бюджет 6,3 млн грн: что произошло
Правоохранители через суд вернули в бюджет Харькова более 6,2 млн грн, которые не оплатил застройщик.
По данным Харьковской областной прокуратуры, один из кооперативов, выступающий заказчиком строительства жилого квартала в Немышлянском районе, нарушил требования действующего законодательства.
«Он не заключил с Харьковским городским советом договор о долевом участии в развитии инфраструктуры населенного пункта. Кроме того, кооператив не обратился в городской совет с заявлением об определении размера долевого участия, чем нарушил возложенную законом обязанность. В результате в бюджет города не было уплачено более 6,2 миллиона гривен», — установили правоохранители.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании средств долевого участия. Суд этот иск удовлетворил.
Напомним, ранее государству через суд вернули землю с курганом в Харьковской области. Харьковская областная прокуратура сообщала, что участок незаконно выбыл из государственной собственности в 2014 году – его отдали в частную собственность.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: будівництво, бюджет, новости Харькова, строительство, Харьковская областная прокуратура;
