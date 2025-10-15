Забудовник в Харкові сплатить до бюджету 6,3 млн грн: що сталося
Правоохоронці через суд повернули у бюджет Харкова понад 6,2 млн грн, які не сплатив забудовник.
За даними Харківської обласної прокуратури, один із кооперативів, який виступає замовником будівництва житлового кварталу в Немишлянському районі, порушив вимоги чинного законодавства.
«Він не уклав із Харківською міською радою договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту. Крім того, кооператив не звернувся до міської ради із заявою про визначення розміру пайової участі, чим порушив покладений законом обов’язок. У результаті до бюджету міста не було сплачено понад 6,2 мільйона гривень», – встановили правоохоронці.
Тож прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення коштів пайової участі. Суд цей позов задовольнив.
Нагадаємо, раніше державі через суд повернули землю з курганом на Харківщині. Харківська обласна прокуратура повідомляла, що ділянка незаконно вибула з державної власності у 2014 році – її віддали у приватну власність.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: будівництво, бюджет, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура;
