Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

Забудовник в Харкові сплатить до бюджету 6,3 млн грн: що сталося

Суспільство 14:50   15.10.2025
Вікторія Яковенко
Забудовник в Харкові сплатить до бюджету 6,3 млн грн: що сталося Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці через суд повернули у бюджет Харкова понад 6,2 млн грн, які не сплатив забудовник.

За даними Харківської обласної прокуратури, один із кооперативів, який виступає замовником будівництва житлового кварталу в Немишлянському районі, порушив вимоги чинного законодавства.

«Він не уклав із Харківською міською радою договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту. Крім того, кооператив не звернувся до міської ради із заявою про визначення розміру пайової участі, чим порушив покладений законом обов’язок. У результаті до бюджету міста не було сплачено понад 6,2 мільйона гривень», – встановили правоохоронці.

Тож прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення коштів пайової участі. Суд цей позов задовольнив.

Нагадаємо, раніше державі через суд повернули землю з курганом на Харківщині. Харківська обласна прокуратура повідомляла, що ділянка незаконно вибула з державної власності у 2014 році – її віддали у приватну власність.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Забудовник в Харкові сплатить до бюджету 6,3 млн грн: що сталося
Забудовник в Харкові сплатить до бюджету 6,3 млн грн: що сталося
15.10.2025, 14:50
Стало відомо, хто очолить Одеську МВА: розпорядження Зеленського
Стало відомо, хто очолить Одеську МВА: розпорядження Зеленського
15.10.2025, 12:10
Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП
Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП
15.10.2025, 11:47
“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
15.10.2025, 09:43
Чотири людини загинули у двох ДТП на Харківщині (фото)
Чотири людини загинули у двох ДТП на Харківщині (фото)
15.10.2025, 13:10
У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха
У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха
15.10.2025, 10:15

Новини за темою:

14.10.2025
“Не будуйте, бо прилетить” – відповідь ХОВА на коментарі про онкоцентр (відео)
10.10.2025
Інтерв’ю Олега Синєгубова: найважча зима, бої в Куп’янську та онкоцентр 📹
02.10.2025
Будівництво онкоцентру в Харкові за 3 млрд: Синєгубов розповів деталі 📹
29.09.2025
Понад 3 млрд грн коштуватиме будівництво нового онкоцентру у Харкові – ХАЦ
11.09.2025
Махінації на будівництві укриттів на Харківщині викрила поліція


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Забудовник в Харкові сплатить до бюджету 6,3 млн грн: що сталося», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 14:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці через суд повернули у бюджет Харкова понад 6,2 млн грн, які не сплатив забудовник.".