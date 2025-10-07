Земельну ділянку з курганом повернули державі на Харківщині
Ділянка з курганом незаконно вибула з державної власності у 2014 році, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Ділянка знаходиться в межах пам’ятки археології місцевого значення — кургану, внесеного до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (охоронний номер 8681-Ха).
Такі земельні ділянки можна відчужувати лише за погодженням Кабміну України та уповноваженого органу у сфері охорони культурної спадщини.
Попри це, у 2014 році районна державна адміністрація незаконно передала землю площею понад 0,3 га, розташованої на території Близнюківської селищної ради, у приватну власність. Після цього ділянку поділили, здали в оренду та продали. Жодних погоджень із компетентними органами не було.
Близнюківський райсуд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури, поданий в інтересах держави в особі ХОВА, та ухвалив рішення про повернення ділянки.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: исторические памятники, курган, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 21:51;
