Live
  • Пт 24.10.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Борги за ТЕЦ на Харківщині: в бюджет повернуть 12 млн грн, подробиці

Суспільство 13:29   24.10.2025
Вікторія Яковенко
Борги за ТЕЦ на Харківщині: в бюджет повернуть 12 млн грн, подробиці

Харківські правоохоронці через суд зобов’язали компанію сплатити мільйонний борг за концесію ТЕЦ в регіоні.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, йдеться про ТЕЦ-2 «Есхар». Встановлено, що ТОВ на підставі договору концесії отримало в управління майновий комплекс цього держпідприємства. Строк дії договору – 49 років.

Правоохоронці додають: згідно з умовами, ТОВ мало сплачувати кошти щоквартально, однак упродовж 2024 року компанія цьогол не робила. А загальна сума заборгованості з урахуванням штрафних санкцій, інфляційних втрат та 3% річних становить близько 12 млн грн.

«Вказані дії завдали шкоди інтересам держави в бюджетній сфері. Відповідач порушив майнові права держави як власника об’єкта концесії на отримання належних їй платежів за передане право здійснювати експлуатацію об’єктом. Це призвело до невиконання дохідної частини державного бюджету та зменшення передбачених законодавством надходжень до нього», – підкреслили в прокуратурі.

Тож правоохоронці подали позов до суду. Його задовольнили. Тепер ТОВ зобов’язане сплатити до держбюджету суму заборгованості.

Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що правоохоронці через суд повернули у бюджет Харкова понад 6,2 млн грн, які не сплатив забудовник. За даними Харківської обласної прокуратури, один із кооперативів, який виступає замовником будівництва житлового кварталу в Немишлянському районі, порушив вимоги чинного законодавства. Детальніше.

Читайте також: Земельну ділянку з курганом повернули державі на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків’янин підірвав вибухівку на вокзалі: загинув він та три людини – НПУ
Харків’янин підірвав вибухівку на вокзалі: загинув він та три людини – НПУ
24.10.2025, 14:00
Харків атакували п’ять КАБів: пожежа, є постраждалі (доповнено)
Харків атакували п’ять КАБів: пожежа, є постраждалі (доповнено)
24.10.2025, 12:09
Наслідки «прильотів» КАБ по Харкову: постраждалих вісім, що пошкоджене (відео)
Наслідки «прильотів» КАБ по Харкову: постраждалих вісім, що пошкоджене (відео)
24.10.2025, 14:20
Новини Харкова – головне за 24 жовтня: удари КАБ, харків’янин здійснив підрив
Новини Харкова – головне за 24 жовтня: удари КАБ, харків’янин здійснив підрив
24.10.2025, 14:08
Чи залишаються на Харківщині власники зруйнованого житла: дані ХОВА
Чи залишаються на Харківщині власники зруйнованого житла: дані ХОВА
24.10.2025, 12:12
Судитимуть робітницю моргу: її звинувачують у крадіжці речей у загиблих воїнів
Судитимуть робітницю моргу: її звинувачують у крадіжці речей у загиблих воїнів
24.10.2025, 11:50

Новини за темою:

15.10.2025
Жителі заборгували за тепло 150 млн грн: чи Лозова готова включати котельні
25.09.2025
У великому місті на Харківщині можуть вчасно не ввімкнути опалення
22.08.2025
«Верхівка айсберга»: питання виживання міста на Харківщині підняли в Раді 📹
18.08.2025
Кількість боргів із зарплати на Харківщині назвали аналітики (інфографіка)
18.08.2025
Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Борги за ТЕЦ на Харківщині: в бюджет повернуть 12 млн грн, подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2025 в 13:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці через суд зобов’язали компанію сплатити мільйонний борг за концесію ТЕЦ в регіоні.".