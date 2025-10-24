Борги за ТЕЦ на Харківщині: в бюджет повернуть 12 млн грн, подробиці

Харківські правоохоронці через суд зобов’язали компанію сплатити мільйонний борг за концесію ТЕЦ в регіоні.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, йдеться про ТЕЦ-2 «Есхар». Встановлено, що ТОВ на підставі договору концесії отримало в управління майновий комплекс цього держпідприємства. Строк дії договору – 49 років.

Правоохоронці додають: згідно з умовами, ТОВ мало сплачувати кошти щоквартально, однак упродовж 2024 року компанія цьогол не робила. А загальна сума заборгованості з урахуванням штрафних санкцій, інфляційних втрат та 3% річних становить близько 12 млн грн.

«Вказані дії завдали шкоди інтересам держави в бюджетній сфері. Відповідач порушив майнові права держави як власника об’єкта концесії на отримання належних їй платежів за передане право здійснювати експлуатацію об’єктом. Це призвело до невиконання дохідної частини державного бюджету та зменшення передбачених законодавством надходжень до нього», – підкреслили в прокуратурі.

Тож правоохоронці подали позов до суду. Його задовольнили. Тепер ТОВ зобов’язане сплатити до держбюджету суму заборгованості.

Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що правоохоронці через суд повернули у бюджет Харкова понад 6,2 млн грн, які не сплатив забудовник. За даними Харківської обласної прокуратури, один із кооперативів, який виступає замовником будівництва житлового кварталу в Немишлянському районі, порушив вимоги чинного законодавства. Детальніше.

