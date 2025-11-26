Live

Долги за коммуналку: Харьковщина возглавила антирейтинг (инфографика)

Общество 14:22   26.11.2025
Виктория Яковенко
Долги за коммуналку: Харьковщина возглавила антирейтинг (инфографика) Инфографика «Опендатабот»

По состоянию на начало ноября в Украине насчитывается более 794 тысяч долгов за коммунальные услуги, сообщает «Опендатабот» со ссылкой на Единый реестр должников. Харьковская область – на первом месте среди других областей.

По данным ресурса, в регионе насчитывается 47,9 тысячи должников. Незначительно отстала Днепропетровщина с 45,4 тыс. производств. Остальные регионы идут с отрывом в три раза: Николаевщина (11,9 тыс.), Полтавщина (11,3 тыс.) и Сумщина (8,5 тыс.).

«Более четверти должников — пенсионеры. Антирекорд по количеству долгов имеет 71-летняя пенсионерка из Николаева: 28 производств, и все — за электроэнергию», — отмечает «Опендатабот».

В 40% случаев украинцы задолжали за теплоснабжение. На втором месте – водоснабжение (18%), далее – газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.

Ранее МГ Объектив сообщала, что 431,1 миллиона гривен задолжали работодатели своим сотрудникам Харьковской области по состоянию на 1 октября. Это – третий показатель по стране. Инфографику на основе данных Государственной службы статистики подготовил UA War Infographics. Больше долгов перед работниками только в Днепропетровской области (863,6 миллиона гривен) и в Киеве (490 миллионов).

Читайте также: Ко Дню Святого Николая: подорожали ли сладости в Харькове, цены

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
26.11.2025, 09:50
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
26.11.2025, 14:25
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
26.11.2025, 03:28
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
26.11.2025, 09:05
Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график
25.11.2025, 21:07
Ермак: мирный план сократили, когда Зеленский хочет встретиться с Трампом
Ермак: мирный план сократили, когда Зеленский хочет встретиться с Трампом
26.11.2025, 15:05

Новости по теме:

24.10.2025
Долги за ТЭЦ на Харьковщине: в бюджет вернут 12 млн грн, подробности
15.10.2025
Жители задолжали за тепло 150 млн грн: готова ли Лозовая включать котельные
25.09.2025
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
22.08.2025
«Верхушка айсберга»: вопрос выживания города на Харьковщине подняли в Раде 📹
18.08.2025
Количество долгов по зарплате на Харьковщине назвали аналитики (инфографика)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Долги за коммуналку: Харьковщина возглавила антирейтинг (инфографика)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 14:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на начало ноября в Украине насчитывается более 794 тысяч долгов за коммунальные услуги".