Долги за коммуналку: Харьковщина возглавила антирейтинг (инфографика)
По состоянию на начало ноября в Украине насчитывается более 794 тысяч долгов за коммунальные услуги, сообщает «Опендатабот» со ссылкой на Единый реестр должников. Харьковская область – на первом месте среди других областей.
По данным ресурса, в регионе насчитывается 47,9 тысячи должников. Незначительно отстала Днепропетровщина с 45,4 тыс. производств. Остальные регионы идут с отрывом в три раза: Николаевщина (11,9 тыс.), Полтавщина (11,3 тыс.) и Сумщина (8,5 тыс.).
«Более четверти должников — пенсионеры. Антирекорд по количеству долгов имеет 71-летняя пенсионерка из Николаева: 28 производств, и все — за электроэнергию», — отмечает «Опендатабот».
В 40% случаев украинцы задолжали за теплоснабжение. На втором месте – водоснабжение (18%), далее – газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.
Ранее МГ Объектив сообщала, что 431,1 миллиона гривен задолжали работодатели своим сотрудникам Харьковской области по состоянию на 1 октября. Это – третий показатель по стране. Инфографику на основе данных Государственной службы статистики подготовил UA War Infographics. Больше долгов перед работниками только в Днепропетровской области (863,6 миллиона гривен) и в Киеве (490 миллионов).
Читайте также: Ко Дню Святого Николая: подорожали ли сладости в Харькове, цены
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: долги, коммуналка, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Долги за коммуналку: Харьковщина возглавила антирейтинг (инфографика)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 14:22;