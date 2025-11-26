Долги за коммуналку: Харьковщина возглавила антирейтинг (инфографика)

По состоянию на начало ноября в Украине насчитывается более 794 тысяч долгов за коммунальные услуги, сообщает «Опендатабот» со ссылкой на Единый реестр должников. Харьковская область – на первом месте среди других областей.

По данным ресурса, в регионе насчитывается 47,9 тысячи должников. Незначительно отстала Днепропетровщина с 45,4 тыс. производств. Остальные регионы идут с отрывом в три раза: Николаевщина (11,9 тыс.), Полтавщина (11,3 тыс.) и Сумщина (8,5 тыс.).

«Более четверти должников — пенсионеры. Антирекорд по количеству долгов имеет 71-летняя пенсионерка из Николаева: 28 производств, и все — за электроэнергию», — отмечает «Опендатабот».

В 40% случаев украинцы задолжали за теплоснабжение. На втором месте – водоснабжение (18%), далее – газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.

Ранее МГ Объектив сообщала, что 431,1 миллиона гривен задолжали работодатели своим сотрудникам Харьковской области по состоянию на 1 октября. Это – третий показатель по стране. Инфографику на основе данных Государственной службы статистики подготовил UA War Infographics. Больше долгов перед работниками только в Днепропетровской области (863,6 миллиона гривен) и в Киеве (490 миллионов).