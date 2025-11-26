Live

Ко Дню Святого Николая: подорожали ли сладости в Харькове, цены

Общество 12:36   26.11.2025
Виктория Яковенко
Ко Дню Святого Николая: подорожали ли сладости в Харькове, цены Фото: Харьковский горсовет

Уже в следующую субботу, 6 декабря, отмечают День Святого Николая. В Харьковском горсовете провели мониторинг цен на детские подарки, сладости и конфеты.

В супермаркетах и ​​фирменных магазинах представлен широкий ассортимент подарочных наборов различных торговых марок — как харьковских производителей, так и из других регионов Украины.

Стоимость зависит от веса, склада, изготовителя и оформления.

  • В среднем подарочные шоколадные наборы стоят от 85 до 650 грн.;
  • шоколадные фигурки – от 30 грн за штуку;
  • наборы печенья или пряников для самостоятельного декорирования – от 160 до 350 грн;
  • адвент-календари с шоколадом и конфетами – от 250 до 700 грн.

В мэрии добавили: по сравнению с прошлым годом, цены на подарочные наборы сладостей выросли на 5-10%.

Напомним, лесоводы уже готовятся к старту продаж рождественских и новогодних деревьев. Цены по сравнению с прошлым годом несколько изменились, причем одни позиции подешевели, а другие, напротив, подорожали. Цены на деревья от государственных лесничеств традиционно ниже тех, которые обычно устанавливают на елочных базарах с хвойными питомниками. Стоимость зависит от породы и высоты, констатируют в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины».

Автор: Виктория Яковенко
