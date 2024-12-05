День святого Николая: как поздравляли маленьких харьковчан в канун праздника

Мероприятия по случаю Дня святого Николая, который отмечают 6 декабря, провели для детей в Харькове.

Праздник в частности организовали на железнодорожном вокзале. На перроне детей встречали не только проводники, но и сам святой Николай и его помощники, информирует пресс-служба «Укрзалізниці».



Фото: «Укрзалізниця»

Сказочное представление смотрели маленькие жители Индустриального и Киевского районов. Каждый ребенок получил сладкий подарок. Детей приветствовал мэр Игорь Терехов, пишет пресс-служба горсовета.



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет

«Эти праздники всегда были временем радости, добра и надежды. И даже в сложные времена мы должны дарить нашим детям веру в лучшее будущее. Ведь именно вы — наше будущее и самое ценное, что у нас есть», — сказал Терехов.



Фото: Харьковский горсовет

Организовало праздник для детей и КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов». Дети смотрели спектакль и принимали участие в конкурсах. Подарки получили 133 ребенка в возрасте до 12 лет.



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет

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