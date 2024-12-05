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День святого Николая: как поздравляли маленьких харьковчан в канун праздника

Общество 20:57   05.12.2024
Елена Нагорная
День святого Николая: как поздравляли маленьких харьковчан в канун праздника Фото: Харьковский горсовет

Мероприятия по случаю Дня святого Николая, который отмечают 6 декабря, провели для детей в Харькове.

Праздник в частности организовали на железнодорожном вокзале. На перроне детей встречали не только проводники, но и сам святой Николай и его помощники, информирует пресс-служба «Укрзалізниці».


Фото: «Укрзалізниця»

Сказочное представление смотрели маленькие жители Индустриального и Киевского районов. Каждый ребенок получил сладкий подарок. Детей приветствовал мэр Игорь Терехов, пишет пресс-служба горсовета.


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет

«Эти праздники всегда были временем радости, добра и надежды. И даже в сложные времена мы должны дарить нашим детям веру в лучшее будущее. Ведь именно вы — наше будущее и самое ценное, что у нас есть», — сказал Терехов.


Фото: Харьковский горсовет

Организовало праздник для детей и КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов». Дети смотрели спектакль и принимали участие в конкурсах. Подарки получили 133 ребенка в возрасте до 12 лет.


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 20:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятия по случаю Дня святого Николая, который отмечают 6 декабря, провели для детей в Харькове.".