День святого Николая: как поздравляли маленьких харьковчан в канун праздника
Мероприятия по случаю Дня святого Николая, который отмечают 6 декабря, провели для детей в Харькове.
Праздник в частности организовали на железнодорожном вокзале. На перроне детей встречали не только проводники, но и сам святой Николай и его помощники, информирует пресс-служба «Укрзалізниці».
Фото: «Укрзалізниця»
Сказочное представление смотрели маленькие жители Индустриального и Киевского районов. Каждый ребенок получил сладкий подарок. Детей приветствовал мэр Игорь Терехов, пишет пресс-служба горсовета.
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
«Эти праздники всегда были временем радости, добра и надежды. И даже в сложные времена мы должны дарить нашим детям веру в лучшее будущее. Ведь именно вы — наше будущее и самое ценное, что у нас есть», — сказал Терехов.
Фото: Харьковский горсовет
Организовало праздник для детей и КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов». Дети смотрели спектакль и принимали участие в конкурсах. Подарки получили 133 ребенка в возрасте до 12 лет.
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 20:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятия по случаю Дня святого Николая, который отмечают 6 декабря, провели для детей в Харькове.".