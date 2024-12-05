День святого Миколая: як вітали маленьких харків’ян напередодні свята

Заходи з нагоди Дня святого Миколая, який святкують 6 грудня, провели для дітей у Харкові.

Свято, зокрема, організували на залізничному вокзалі. На пероні дітей зустрічали не лише провідники, а й сам святий Миколай та його помічники, інформує пресслужба Укрзалізниці.



Фото: Укрзалізниця

Казкову виставу дивилися маленькі жителі Індустріального та Київського районів. Кожна дитина отримала солодкий подарунок. Малечу привітав мер Ігор Терехов, пише пресслужба міськради.



Фото: Харківська міськрада



Фото: Харківська міськрада

«Ці свята завжди були часом радості, добра та надії. І навіть у складні часи ми маємо дарувати нашим дітям віру в краще майбутнє. Адже саме ви – наше майбутнє і найцінніше, що у нас є», — сказав Терехов.



Фото: Харківська міськрада

Організувало свято для дітей КП «Комплекс з вивезення побутових відходів». Малеча дивилася виставу та брала участь у конкурсах. Подарунки отримали 133 дитини віком до 12 років.



Фото: Харківська міськрада



Фото: Харківська міськрада