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День святого Миколая: як вітали маленьких харків’ян напередодні свята

Суспільство 20:57   05.12.2024
Олена Нагорна
День святого Миколая: як вітали маленьких харків’ян напередодні свята Фото: Харківська міськрада

Заходи з нагоди Дня святого Миколая, який святкують 6 грудня, провели для дітей у Харкові.

Свято, зокрема, організували на залізничному вокзалі. На пероні дітей зустрічали не лише провідники, а й сам святий Миколай та його помічники, інформує пресслужба Укрзалізниці.


Фото: Укрзалізниця

Казкову виставу дивилися маленькі жителі Індустріального та Київського районів. Кожна дитина отримала солодкий подарунок. Малечу привітав мер Ігор Терехов, пише пресслужба міськради.


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада

«Ці свята завжди були часом радості, добра та надії. І навіть у складні часи ми маємо дарувати нашим дітям віру в краще майбутнє. Адже саме ви – наше майбутнє і найцінніше, що у нас є», — сказав Терехов.


Фото: Харківська міськрада

Організувало свято для дітей КП «Комплекс з вивезення побутових відходів». Малеча дивилася виставу та брала участь у конкурсах. Подарунки отримали 133 дитини віком до 12 років.


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 20:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заходи з нагоди Дня святого Миколая, який святкують 6 грудня, провели для дітей у Харкові.".