День святого Миколая: як вітали маленьких харків’ян напередодні свята
Заходи з нагоди Дня святого Миколая, який святкують 6 грудня, провели для дітей у Харкові.
Свято, зокрема, організували на залізничному вокзалі. На пероні дітей зустрічали не лише провідники, а й сам святий Миколай та його помічники, інформує пресслужба Укрзалізниці.
Фото: Укрзалізниця
Казкову виставу дивилися маленькі жителі Індустріального та Київського районів. Кожна дитина отримала солодкий подарунок. Малечу привітав мер Ігор Терехов, пише пресслужба міськради.
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
«Ці свята завжди були часом радості, добра та надії. І навіть у складні часи ми маємо дарувати нашим дітям віру в краще майбутнє. Адже саме ви – наше майбутнє і найцінніше, що у нас є», — сказав Терехов.
Фото: Харківська міськрада
Організувало свято для дітей КП «Комплекс з вивезення побутових відходів». Малеча дивилася виставу та брала участь у конкурсах. Подарунки отримали 133 дитини віком до 12 років.
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 20:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заходи з нагоди Дня святого Миколая, який святкують 6 грудня, провели для дітей у Харкові.".