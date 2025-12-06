Масована атака на Україну, що за вибух був у Харкові: підсумки 6 грудня

Вночі та вранці РФ била дронами та ракетами по різних регіонах України, вдень у Харкові чули вибух – Терехов розповів, що це було, дітей загиблих рятувальників привітали з Днем Святого Миколая на Харківщині, у День ЗСУ 127 ОВМБр присвоїли найменування «Харківська» – МГ Об’єктив нагадує головні новини 6 грудня.

Вибухи чули у низці регіонів. За даними ДСНС України, всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області перебували під масованим обстрілом росіян. Зокрема, у місті Фастів ворог атакував залізничну інфраструктуру. Удари фіксували і у Дніпрі – там сталося декілька пожеж. В Одеській області через обстріли зникло тепло та вода. Також ударів зазнали об’єкти електро- і теплогенерації на Чернігівщині, Запоріжжі, Львівщині та Дніпропетровщині.

Близько 14:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух. За даними міського голови, вибух пов’язаний з контрольованим знищенням фахівцями нерозірваного БпЛА «Молния» у Шевченківському районі.

У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинули дев’ять рятувальників під час виконання службових обов’язків.

В указі йдеться, що 127 бригада отримала це найменування через зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

