У День ЗСУ одній з бригад присвоїли найменування «Харківська»

Фронт 17:49   06.12.2025
Вікторія Яковенко
У День ЗСУ одній з бригад присвоїли найменування «Харківська» Фото: 127 окрема важка механізована бригада ЗСУ

6 грудня, у День Збройних Сил України, президент Володимир Зеленський присвоїв 127 окремій важкій механізованій бригаді ЗСУ почесне найменування «Харківська».

Відповідний указ опублікували на сайті голови держави.

В указі йдеться, що 127 бригада отримала це найменування через зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

«Створена в Харкові, наша бригада з перших днів свого існування стояла на визначених рубежах заради оборони міста. І сьогодні ми пліч-о-пліч захищаємо Харків – місто-герой, що стало для нас не просто місцем служби, а домівкою, символом стійкості та незламного характеру українців», – прокоментували у бригаді.

Зазначимо, 127-ма окрема важка механізована бригада ЗСУ стала на захист України від перших днів повномасштабного нападу РФ. У 2022 році бійці бригади брали участь у Харківському контрнаступі.

Читайте також: ISW: СОУ просунулись у центрі Куп’янська, війська РФ – у напрямку Борової

Автор: Вікторія Яковенко
