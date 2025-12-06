У День ЗСУ одній з бригад присвоїли найменування «Харківська»
6 грудня, у День Збройних Сил України, президент Володимир Зеленський присвоїв 127 окремій важкій механізованій бригаді ЗСУ почесне найменування «Харківська».
Відповідний указ опублікували на сайті голови держави.
В указі йдеться, що 127 бригада отримала це найменування через зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.
«Створена в Харкові, наша бригада з перших днів свого існування стояла на визначених рубежах заради оборони міста. І сьогодні ми пліч-о-пліч захищаємо Харків – місто-герой, що стало для нас не просто місцем служби, а домівкою, символом стійкості та незламного характеру українців», – прокоментували у бригаді.
Зазначимо, 127-ма окрема важка механізована бригада ЗСУ стала на захист України від перших днів повномасштабного нападу РФ. У 2022 році бійці бригади брали участь у Харківському контрнаступі.
Читайте також: ISW: СОУ просунулись у центрі Куп’янська, війська РФ – у напрямку Борової
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: 127 бригада, Володимир Зеленський, День ВСУ, Харківська;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У День ЗСУ одній з бригад присвоїли найменування «Харківська»», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2025 в 17:49;