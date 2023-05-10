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Захисники Бахмута стримують усі навали ворога – командир 127-ї бригади ТрО

Суспільство 19:55   10.05.2023
Олена Нагорна
Захисники Бахмута стримують усі навали ворога – командир 127-ї бригади ТрО

Захисники міста Бахмут Донецької області продовжують стримувати атаки російських військових, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.

«У Бахмуті обстановка важка, але контрольована. Наші хлопці та дівчата виконують свої обов’язки та стримують усі навали ворога. Хотів би сьогодні подякувати не тільки своїм хлопцям та дівчатам, які, безумовно, молодці, але й усім, хто виконує завдання на Бахмутському напрямку. Радіємо вашим успіхам так само як і ви – нашим», — сказав Грищенко.

Відео: 127-ма бригада ТрО

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 19:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники міста Бахмут Донецької області продовжують стримувати атаки російських військових, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.".