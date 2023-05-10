Защитники Бахмута сдерживают все атаки врага — командир харьковской теробороны

Защитники города Бахмут Донецкой области продолжают сдерживать атаки российских военных, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.

«В Бахмуте обстановка тяжелая, но контролируемая. Наши ребята выполняют свои обязанности и сдерживают все нашествия врага. Хотел бы сегодня поблагодарить не только своих ребят, которые, безусловно, молодцы, но и всех, кто выполняет задачи на Бахмутском направлении. Радуемся вашим успехам так же, как и вы – нашим», — сказал Грищенко.

Видео: 127-я бригада ТрО