Защитники Бахмута сдерживают все атаки врага — командир харьковской теробороны
Защитники города Бахмут Донецкой области продолжают сдерживать атаки российских военных, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.
«В Бахмуте обстановка тяжелая, но контролируемая. Наши ребята выполняют свои обязанности и сдерживают все нашествия врага. Хотел бы сегодня поблагодарить не только своих ребят, которые, безусловно, молодцы, но и всех, кто выполняет задачи на Бахмутском направлении. Радуемся вашим успехам так же, как и вы – нашим», — сказал Грищенко.
Видео: 127-я бригада ТрО
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники города Бахмут Донецкой области продолжают сдерживать атаки российских военных, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.".