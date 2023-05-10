Потери, бегство и снарядный голод «Вагнера» — анализ ISW ситуации в Бахмуте

Институт изучения войны ISW предположил, что помешало финансисту ЧВК «Вагнера» Пригожину выполнить свои угрозы в адрес минобороны РФ. Наемники остались в Бахмуте, несмотря на снарядны голод, а теперь жалуются на бегство российских военных.

Очередные публичные угрозы и шантаж финансиста российской ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина оказались пустословием. Накануне Пригожин пытался убедить публику в том, что его наемники уйдут из Бахмута 10 мая, если им срочно не предоставят столько снарядов, сколько им хочется получить. Однако уже следом сообщил, что снаряды ему так и не дали, но он никуда не уйдет.

«Пригожин добавил, что приказ Минобороны России угрожал «Вагнеру» обвинением в измене, если Пригожин выведет свои войска из Бахмута, что, вероятно, является одной из причин, по которой Пригожин не выполняет свою угрозу от 5 мая уйти из Бахмута», — отметили в сводке ISW.

Аналитики считают, что невыполенение очередной угрозы отступить из Бахмута свидетельствует о том, что Пригожин осознает свою зависимость от российского минобороны.

«Пригожин, вероятно, ожидал, что минобороны России полностью уступит его требованиям, рискуя отказаться от своих собственных целей в пользу регулярных российских сил, но, вероятно, понял, что в настоящее время он не может выполнить свой ультиматум. Пригожин также, вероятно, ожидал, что Суровикин сможет заставить минобороны России удовлетворить требования «Вагнера»; но его неспособность связаться с Суровикиным, если это правда, указывает на то, что у Пригожина не так много рычагов влияния в минобороны России, как он себе представлял», — констатировали в ISW.

Не менее интересно еще одно паническое заявление хозяина российских наемников — о бегстве частей армии РФ под Бахмутом и значительных потерях.

«Пригожин обвинил 72-ю мотострелковую бригаду 3-го армейского корпуса в том, что 9 мая она оставила стратегическую позицию в Бахмуте, что привело к потерям 500 человек «Вагнера». Пригожин обвинил минобороны России (которое он назвал «Российским министерством драмы») в том, что оно сосредоточило внимание на внутренних конфликтах, а не на боевых действиях, которые, как он утверждал, привели к тому, что силы «бежали». Пригожин также раскритиковал российский батальон «Поток», связанный с российской государственной энергетической компанией «Газпром», — пересказали аналитики очередные возмущения «повара Путина».

Данные Пригожина о провалах армии РФ под Бахмутом уже подтвердили в ВСУ.