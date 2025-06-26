Оккупанты продвинулись на севере от Харькова – что захватили, рассказали в ISW

Об изменениях на линии фронта в Харьковской области сообщили утром 26 июня в Институте изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным видеозаписям, россияне смогли продвинуться на севере Харьковской области. Враг сумел захватить часть новых территорий в северо-западной части Волчанска, уточнили в ISW.

В то же время, несмотря на заявления РФ о некоторых «победах» российской армии на Купянском направлении, аналитики не нашли этому подтверждений.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу и западу от Голубовки (к северу от Купянска). Российский источник утверждал, что российские войска находятся в пределах одного километра от Купянска. ISW получил геолокационные данные, позволяющие оценить, что по состоянию на 25 июня российские войска находятся в 3,4 километра от северной административной границы Купянска», – акцентировали эксперты.

Успехи есть и украинских защитников. Так СОУ сумели возобновить позиции на Боровском направлении – около Зеленого Гая. Таким образом они, вероятно деоккупировали населенный пункт, предположили в Институте изучения войны.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Сергеевки (восточнее Боровой) и к северу и западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой)», – написали в ISW.