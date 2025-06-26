Оккупанты продвинулись на севере от Харькова – что захватили, рассказали в ISW
Об изменениях на линии фронта в Харьковской области сообщили утром 26 июня в Институте изучения войны (ISW).
Согласно геолокационным видеозаписям, россияне смогли продвинуться на севере Харьковской области. Враг сумел захватить часть новых территорий в северо-западной части Волчанска, уточнили в ISW.
В то же время, несмотря на заявления РФ о некоторых «победах» российской армии на Купянском направлении, аналитики не нашли этому подтверждений.
«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу и западу от Голубовки (к северу от Купянска). Российский источник утверждал, что российские войска находятся в пределах одного километра от Купянска. ISW получил геолокационные данные, позволяющие оценить, что по состоянию на 25 июня российские войска находятся в 3,4 километра от северной административной границы Купянска», – акцентировали эксперты.
Успехи есть и украинских защитников. Так СОУ сумели возобновить позиции на Боровском направлении – около Зеленого Гая. Таким образом они, вероятно деоккупировали населенный пункт, предположили в Институте изучения войны.
«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Сергеевки (восточнее Боровой) и к северу и западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой)», – написали в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на линиях фронта в Харьковской области сообщили утром 26 июня в Институте изучения войны (ISW). ".