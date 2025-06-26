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Окупанти просунулися на півночі від Харкова – що захопили, розповіли в ISW

Україна 07:29   26.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупанти просунулися на півночі від Харкова – що захопили, розповіли в ISW

Про зміни на лінії фронту на Харківщині повідомили вранці 26 червня в Інституті вивчення війни (ISW). 

Згідно з геолокаційними відеозаписами, росіяни змогли просунутися на півночі Харківської області. Ворог зумів захопити частину нових територій у північно-західній частині Вовчанська, уточнили в ISW.

Водночас, попри заяви РФ про деякі “перемоги” російської армії на Куп’янському напрямку, аналітики не знайшли цьому підтверджень.

“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північ і захід від Голубівки (на північ від Куп’янська). Російське джерело стверджувало, що російські війська знаходяться в межах одного кілометра від Куп’янська. ISW отримав геолокаційні дані, що дозволяють оцінити що станом на 25 червня російські війська знаходяться за 3,4 кілометра від північного адміністративного кордону Куп’янська”, – наголосили експерти.

Успіхи є й в українських захисників. Так СОУ зуміли відновити позиції на Борівському напрямку біля Зеленого Гаю. Таким чином вони, ймовірно, деокупували населений пункт, припустили в Інституті вивчення війни.

“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Сергіївки (на схід від Борової) і на північ і на захід від Макіївки (південніше на схід від Борової)”, – написали в ISW.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на лінії фронту на Харківщині повідомили вранці 26 червня в Інституті вивчення війни (ISW). ".