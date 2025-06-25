На Куп’янщину скинули чотири ФАБи і не тільки: загинув чоловік (фото)
Мирний житель загинув 25 червня внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області.
Так, близько 14:30 ЗС РФ обстріляли село Петро-Іванівка. Загинув 60-річний чоловік, повідомляє обласна прокуратура.
Також близько 10:00 авіація РФ скинула чотири ФАБ-250 з УМПК на село Григорівка. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено понад десять домоволодінь.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 21:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мирний житель загинув 25 червня внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області.".