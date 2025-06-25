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На Куп’янщину скинули чотири ФАБи і не тільки: загинув чоловік (фото)

Події 21:01   25.06.2025
Олена Нагорна
На Куп’янщину скинули чотири ФАБи і не тільки: загинув чоловік (фото)

Мирний житель загинув 25 червня внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області.

Так, близько 14:30 ЗС РФ обстріляли село Петро-Іванівка. Загинув 60-річний чоловік, повідомляє обласна прокуратура.

Також близько 10:00 авіація РФ скинула чотири ФАБ-250 з УМПК на село Григорівка. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено понад десять домоволодінь.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 ККУ).

Обстріл Куп'янського району 25 червня 2025 року

Обстріл Куп'янського району 25 червня 2025 року

Обстріл Куп'янського району 25 червня 2025 року

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 21:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мирний житель загинув 25 червня внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області.".