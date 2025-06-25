На Купянщину скинули четыре ФАБа и не только: погиб мужчина (фото)
Мирный житель погиб 25 июня в результате обстрелов Купянского района Харьковской области.
Так, около 14:30 ВС РФ обстреляли село Петро-Ивановка. Погиб 60-летний мужчина, сообщает областная прокуратура.
Также около 10:00 авиация РФ сбросила четыре ФАБ-250 с УМПК на село Григорьевка. В результате этой атаки было повреждено более десяти домовладений.
Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, Купянский район, новости Харькова, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 21:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мирный житель погиб 25 июня в результате обстрелов Купянского района Харьковской области.".