На Купянщину скинули четыре ФАБа и не только: погиб мужчина (фото)

Мирный житель погиб 25 июня в результате обстрелов Купянского района Харьковской области.

Так, около 14:30 ВС РФ обстреляли село Петро-Ивановка. Погиб 60-летний мужчина, сообщает областная прокуратура.

Также около 10:00 авиация РФ сбросила четыре ФАБ-250 с УМПК на село Григорьевка. В результате этой атаки было повреждено более десяти домовладений.

Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УКУ).