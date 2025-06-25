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На Купянщину скинули четыре ФАБа и не только: погиб мужчина (фото)

Происшествия 21:01   25.06.2025
Елена Нагорная
На Купянщину скинули четыре ФАБа и не только: погиб мужчина (фото)

Мирный житель погиб 25 июня в результате обстрелов Купянского района Харьковской области.

Так, около 14:30 ВС РФ обстреляли село Петро-Ивановка. Погиб 60-летний мужчина, сообщает областная прокуратура.

Также около 10:00 авиация РФ сбросила четыре ФАБ-250 с УМПК на село Григорьевка. В результате этой атаки было повреждено более десяти домовладений.

Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УКУ).

Обстрел Купянского района 25 июня 2025 года

Обстрел Купянского района 25 июня 2025 года

Обстрел Купянского района 25 июня 2025 года

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 21:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мирный житель погиб 25 июня в результате обстрелов Купянского района Харьковской области.".