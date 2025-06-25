Штурмы, удары КАБами и ракетами: Генштаб — как проходят сутки на Харьковщине

Шесть раз атаковали российские военные с начала суток на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды безуспешно атаковали позиции защитников вблизи Волчанска и Липцев. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами и КАБами военные РФ нанесли по Водяному, Гранову, Охримовке и Григорьевке. От артобстрела с территории России пострадала приграничная Тимофеевка.

На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции защитников в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки, один бой продолжается.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, россияне атаковали 11 раз, в частности вблизи населенного пункта Копанки на Харьковщине.