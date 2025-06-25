Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки: информация ОТГ «Харьков»
В сводке за 25 июня в ОТГВ «Харьков» проинформировали, чем били россияне за прошлые сутки и где атаковали.
По данным защитников, оккупанты нанесли ракетный удар, совершили шесть авиаударов с применением 5 КАБов, 30 НАР, задействовали 109 дронов-камикадзе, также совершили 659 обстрелов позиций украинских воинов.
«Враг восемь раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику оккупантов. Так, за прошлые сутки враг потерял 85 человек, из них 28 – безвозвратными», — отметили в ОТГВ «Харьков».
Также враг противник потерял уничтоженными и поврежденными 112 единиц вооружения и военной техники, из них: три артсистемы, 13 автомобилей, 82 БпЛА, 13 единиц спецтехники.
Уничтожено: 108 укрытий для личного состава и пять пунктов управления БпЛА.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, ОТГВ "Харьков", потери, фронт;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке за 25 июня в ОТГВ «Харьков» проинформировали, чем били россияне за прошлые сутки и где атаковали.".