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Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки: информация ОТГ «Харьков»

Фронт 12:11   25.06.2025
Виктория Яковенко
Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки: информация ОТГ «Харьков» Фото: ОТГВ «Харьков»

В сводке за 25 июня в ОТГВ «Харьков» проинформировали, чем били россияне за прошлые сутки и где атаковали.

По данным защитников, оккупанты нанесли ракетный удар, совершили шесть авиаударов с применением 5 КАБов, 30 НАР, задействовали 109 дронов-камикадзе, также совершили 659 обстрелов позиций украинских воинов.

«Враг восемь раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику оккупантов. Так, за прошлые сутки враг потерял 85 человек, из них 28 – безвозвратными», — отметили в ОТГВ «Харьков».

Также враг противник потерял уничтоженными и поврежденными 112 единиц вооружения и военной техники, из них: три артсистемы, 13 автомобилей, 82 БпЛА, 13 единиц спецтехники.

Уничтожено: 108 укрытий для личного состава и пять пунктов управления БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке за 25 июня в ОТГВ «Харьков» проинформировали, чем били россияне за прошлые сутки и где атаковали.".