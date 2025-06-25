Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки: информация ОТГ «Харьков»

В сводке за 25 июня в ОТГВ «Харьков» проинформировали, чем били россияне за прошлые сутки и где атаковали.

По данным защитников, оккупанты нанесли ракетный удар, совершили шесть авиаударов с применением 5 КАБов, 30 НАР, задействовали 109 дронов-камикадзе, также совершили 659 обстрелов позиций украинских воинов.

«Враг восемь раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику оккупантов. Так, за прошлые сутки враг потерял 85 человек, из них 28 – безвозвратными», — отметили в ОТГВ «Харьков».

Также враг противник потерял уничтоженными и поврежденными 112 единиц вооружения и военной техники, из них: три артсистемы, 13 автомобилей, 82 БпЛА, 13 единиц спецтехники.

Уничтожено: 108 укрытий для личного состава и пять пунктов управления БпЛА.