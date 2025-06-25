Скільки військових і техніки втратила РФ за добу: інформація ОТУ «Харків»
У зведенні за 25 червня в ОТУВ «Харків» поінформували, чим били росіяни минулої доби та де атакували.
За даними захисників, окупанти завдали ракетного удару, здійснили шість авіаударів із застосуванням 5 КАБів, 30 НАР, залучили 109 дронів-камікадзе, також здійснили 659 обстрілів позицій українських воїнів.
«Ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 85 осіб, з них 28 – безповоротними», – зазначили в ОТУВ «Харків».
Також ворог супротивник втратив знищеними та пошкодженими 112 одиниць озброєння та військової техніки, з них: три артсистеми,13 автомобілів, 82 БпЛА, 13 одиниць спецтехніки.
Знищено: 108 укриттів для особового складу та п’ять пунктів управління БпЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні за 25 червня в ОТУВ «Харків» поінформували, чим били росіяни минулої доби та де атакували.".