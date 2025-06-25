Скільки військових і техніки втратила РФ за добу: інформація ОТУ «Харків»

У зведенні за 25 червня в ОТУВ «Харків» поінформували, чим били росіяни минулої доби та де атакували.

За даними захисників, окупанти завдали ракетного удару, здійснили шість авіаударів із застосуванням 5 КАБів, 30 НАР, залучили 109 дронів-камікадзе, також здійснили 659 обстрілів позицій українських воїнів.

«Ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 85 осіб, з них 28 – безповоротними», – зазначили в ОТУВ «Харків».

Також ворог супротивник втратив знищеними та пошкодженими 112 одиниць озброєння та військової техніки, з них: три артсистеми,13 автомобілів, 82 БпЛА, 13 одиниць спецтехніки.

Знищено: 108 укриттів для особового складу та п’ять пунктів управління БпЛА.