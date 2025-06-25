“Почнуть закидати Куп’янськ великою кількістю м’яса” – Коваленко про плани РФ

Військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко спрогнозував, як можуть розвиватися події на Куп’янщині через нещодавнє просування росіян.

За його словами, ворог досі не може сформувати на правому березі Осколу плацдарм, який би дозволив їм створити ударне угруповання для захоплення Куп’янська.

“Основне їхнє завдання – це щоб цей наступ відбувався одночасно як по лівому, так і правому березі річки Оскол. І, в принципі, російські окупаційні війська намагаються і далі розширювати зону контролю, але на тактичному рівні. Наприклад, неприємний момент, скажу відразу, але у росіян було просування в напрямку Голу за нею йшли бої. Але російські війська все ж таки зайняли цю локацію і зараз вони просунулися в Радьківку. З урахуванням того, що в них є, називемо це так, анклав в Кіндрошіївці, то вони таким чином мають можливість ще частково контролювати деяку частину цього населеного пункту”, – зазначив аналітик.

При цьому, упевнений аналітик, росіяни розуміють, що зараз вони не зможуть вільно форсувати Оскіл, а їхні технічні можливості для окупації міста обмежені.

“Велика кількість м’яса. Вони переправляють м’ясо нон-стоп через річку. І основні штурмові дії, вони самі відбуваються з використанням мотоциклетних підрозділів. Тобто мотоцикли вони можуть переправляти, хоча в невеликій кількості. Але переважно м’ясо, м’ясо і вогнева підтримка артою з лівого берега і підтримка FPV-дронами. І отут виникає у мене таке побоювання, та навіть думка, що, у принципі, для росіян важливо просто розширення зони контролю, хоча б для того, щоб там розміщувати своє м’ясо. Не для того, щоб формувати ударне тактичне угруповування. А вже коли цього м’яса буде достатньо, навіть без техніки, навіть без танків, без БМП, вони розпочнуть закидувати Куп’янськ цієї великої кількістю м’яса. І це їх план”, – спрогнозував Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Нагадаємо, 24 червня аналітики проекту DeepState оновили карту бойових дій у Харківській області. Там зазначено, що армія РФ окупувала Голубівку – населений пункт на півночі від Куп’янська. Таким чином, ворог знаходиться вже за кілька кілометрів від Куп’янська. Раніше ж в Інституті вивчення війни поінформували, що окупанти просунулися на Куп’янському напрямку та захопили частину територій у південній частині Дворічної.