«Начнут забрасывать Купянск большим количеством мяса» – Коваленко о планах РФ

Военный обозреватель “Информационного сопротивления” Александр Коваленко спрогнозировал, как могут развиваться события на Купянщине, ввиду недавнего продвижения россиян.

По его словам, россияне до сих пор не могут сформировать на правом берегу Оскола плацдарм, который позволил бы им создать ударную группировку для захвата Купянска.

«Основная их задача – это чтобы это наступление происходило одновременно по как левому, так и правому берегу реки Оскол. И, в принципе, российские оккупационные войска стараются и дальше расширять зону контроля, но на тактическом уровне. Например, неприятный момент, скажу сразу, но у россиян было продвижение в направлении Голубовки, которая некоторое время находилась в серой зоне, и за ней шли бои. Но российские войска все же заняли эту локацию и сейчас они продвинулись в Радьковку. С учетом того, что у них есть, назовем это так, анклав в Кондрашовке, они таким образом имеют возможность еще частично контролировать некоторую часть этого населенного пункта», – отметил Коваленко.

При этом, уверен аналитик, россияне понимают, что на данный момент они не смогут свободно форсировать Оскол, а их технические возможности для оккупации города ограничены.

«Большое количество мяса, они переправляют мясо нон-стоп через реку. И основные штурмовые действия они сами происходят с использованием мотоциклетных подразделений. То есть, мотоциклы они могут переправлять, хотя в небольшом количестве. Но преимущественно мясо, мясо и огневая поддержка артой с левого берега и поддержка FPV-дронами. И тут возникает у меня такое опасение и даже мнение, что в принципе для россиян важно просто расширение зоны контроля, хотя бы для того, чтобы там размещать свое мясо. Не для того, чтобы формировать ударную тактическую группировку. А когда этого мяса будет достаточно, даже без техники, даже без танков, без БМП, они начнут забрасывать Купянск этим большим количеством мяса. И это их план», – предположил эксперт.

Видео: Oboz.ua

Напомним, 24 июня аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий в Харьковской области. Там указано, что армия РФ оккупировала Голубовку – населенный пункт на севере от Купянска. Таким образом, враг находится уже в нескольких километрах от Купянска. Ранее в Институте изучения войны проинформировали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении и захватили часть территорий в южной части Двуречной.