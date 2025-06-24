РФ продвинулась на Купянском и Боровском направлении – что на севере области

Утром 24 июня аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ВС РФ успешно наступали сразу на двух направлениях на Харьковщине.

Согласно полученным геолокационным видео, враг смог продвинуться на Купянском направлении. В частности, россияне захватили часть территорий в южной части Двуречной.

«22 и 23 июня российские войска атаковали севернее Купянска вблизи Голубовки и Двуречной и в направлении Кутьковки; к северо-востоку от Купянска близ Строевки и Фиголовки и в направлении Двуречанского; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного», – добавили аналитики.

Также россияне подняли свой флаг и над Грековкой Луганской области – населенный пункт расположен на Боровском направлении.

«Российские войска наступали к северо-востоку от Боровой вблизи Зеленого Гая и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки, Твердохлебового и в направлении Ольговки», – уточнили в ISW.

Кроме того, российский блогер утверждал, что ВС РФ успешно штурмовали позиции ВСУ около Волчанских Хуторов. Однако это заявление эксперты Института изучения войны подтвердить не смогли.