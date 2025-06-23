«Туманом войны» назвали в ОСГВ «Хортица» обстановку в Двуречной на Харьковщине

Текущую обстановку в поселке Двуречная Купянского района Харьковской области, о полной оккупации которого проект DeepState заявил 12 июня, охарактеризовал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

«Там как раз сейчас идут активные бои, — говорит Трегубов. — Как раз сейчас россияне пытаются полностью ликвидировать присутствие украинцев в населенном пункте. Украинцы, соответственно, пытаются сделать полностью противоположное — ликвидировать присутствие россиян там и в окрестностях. Но поскольку боевые действия в этой местности не завершены, пока это классическое состояние «тумана войны».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 12 июня аналитики проекта DeepState сообщили, что противник оккупировал поселок Двуречная. Кроме этого, осинтеры отметили продвижение россиян на том же плацдарме, на правобережье Оскола на север и на юг – вблизи сел Долгенькое и Западное. В DeepState объясняли, что Двуречная – важна для противника потому, что там можно устроить опорный пункт с возможностью накапливать пехоту и другие ресурсы для дальнейших продвижений.