В Двуречной есть ВСУ и остаются жители — информация военной администрации

Говорить о полной оккупации Двуречной нельзя, заявила в эфире «Суспільного» начальница Дворичанской поселковой военной администрации Галина Турбаба.

«В самую Двуречную мы уже долгое время не заезжали, потому что там велись активные боевые действия. И сейчас там идут активные боевые действия. О полной оккупации Двуречной мы говорить не можем. Там находятся войска наши, Вооруженные силы, наши защитники. Бои продолжаются. И еще люди там остаются. До Нового года мы насчитывали где-то до 60 жителей, потом 45. Сейчас, по информации, поступающей от местных жителей, когда кто-то из двуречан выходит на связь, где-то 17 человек находятся на территории самой Двуречной», — рассказала Турбаба.

В целом на территории громады остается около 500 человек, оценивает начальница ВА. До такого количества население сократилось после эвакуации семей с детьми в мае 2023 года, а также — первых появлений оккупантов на правом берегу Оскола в декабре 2024-го.

«В декабре 2024 года начались попытки переходить через Оскол, заходили группы врага – без техники, но пока их находили и уничтожали, они все же находились на территории общины. Тогда в декабре и в январе уже этого года часть жителей активно эвакуировалась. И сейчас на территории громады около полутысячи жителей еще находятся. Но с купянской стороны в населенных пунктах людей почти нет», — пояснила Галина Турбаба.

По ее словам, эвакуация из Двуречанской громады возможна, но очень сложна. Заезжать на эту прифронтовую территорию опасно, поэтому жителей, если те решаются, до определенной точки довозит полиция, а там уже подбирают волонтеры.

«Те люди, которые остались, они уже остаются до самого последнего: когда уже «прилет» в дом или ранения, – поделилась наблюдениями начальница поселковой военной администрации. – Происходящие сейчас активные боевые действия не позволяют находиться в безопасности, но все же жители еще остаются на деоккупированной территории громады: без тепла, без газа, без связи, частично со светом, потому что электроснабжение было восстановлено, но время от времени оно повреждается. И только когда день-два-три условия безопасности (позволяют), оно может восстановиться. Не работают никакие учреждения: нет финансовых учреждений, банковских учреждений, люди выживают только за счет гуманитарной помощи, оказываемой нам благотворительными фондами».