«Ситуация усложняется» — Канашевич рассказал, что происходит в Купянске 📹

Воду подают по часам, а электросети не успевают восстанавливать с той скоростью, с которой россияне их разрушают, поделился начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона.

«Что касается непосредственно Купянской громады, то видим, что ситуация усложняется. Есть постоянное давление со стороны врага, постоянные обстрелы, есть определенные паузы, но в большинстве случаев ситуация неизменна», — сказал Канашевич.

Минувшая ночь стала первой за долгое время, когда РВА не получила информации о каких-либо обстрелах Купянской громады.

«Это не означает, что их не было, но не было конкретно по городу, не было применения КАБов либо тяжеленной артиллерии. Впрочем, буквально две минуты назад поступило сообщение о том, что КАБ враг применил по Великобурлукской громаде», — отметил начальник РВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его данным, в Купянске сейчас остается 1500 жителей. На территории громады — около 2500. А в наиболее обстреливаемой зоне района (пяти прифронтовых и приграничных громадах) — примерно 5100 жителей. Детей среди них нет.

Канашевич отметил, что в Купянске сложная ситуация с обеспечением людей коммунальными услугами.

«Вода подается сейчас у нас по графику. Есть места, где она постоянно. В связи с ситуацией в сфере безопасности прекратили подвоз воды к тем домам, где еще остаются люди, которые, конечно, в этой воде нуждаются. Но есть другие механизмы. И люди все же без воды не остаются. Что касается продуктов питания, то в принципе они есть, и осуществляется гуманитарное обеспечение жителей. К сожалению, что касается критической инфраструктуры, здесь ситуация более сложная. Несколько десятков улиц по городу Купянску пока у нас без электроснабжения. И по многим из этих улиц, особенно находящимся в направлении населенного пункта Двуречная и к реке Оскол, восстановить такое электроснабжение пока невозможно. И в ближайшее время сложно прогнозировать, когда такая возможность появится. Что касается тех улиц, которые чуть подальше находятся, там работают бригады электриков, мужественные люди, они стараются как можно быстрее восстанавливать. Но видим, что имеющиеся обстрелы они приносят значительно больше разрушений, чем есть возможность и темпы по восстановлению. Поэтому и такое количество улиц, и количество отключенных домов, если брать аналитику, растет», — сообщил Андрей Канашевич.