DeepState: россияне захватили Голубовку, до Купянска – около четырех км
Карту боевых действий в Харьковской области обновили аналитики проекта DeepState.
Согласно обновленным данным, армия РФ оккупировала Голубовку – населенный пункт на севере от Купянска.
Таким образом, враг находится уже в четырех километрах от Купянска.
Напомним, ранее в Институте изучения войны проинформировали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении и захватили часть территорий в южной части Двуречной.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: DeepState, война, карты, фронт;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 09:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Карту боевых действий в Харьковской области обновили аналитики проекта DeepState.".