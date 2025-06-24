DeepState: россияне захватили Голубовку, до Купянска – около четырех км

Карту боевых действий в Харьковской области обновили аналитики проекта DeepState.

Согласно обновленным данным, армия РФ оккупировала Голубовку – населенный пункт на севере от Купянска.

Таким образом, враг находится уже в четырех километрах от Купянска.

Напомним, ранее в Институте изучения войны проинформировали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении и захватили часть территорий в южной части Двуречной.