Били КАБами и БпЛА: о последствиях «прилетов» на Харьковщине сообщил Синегубов
Утром 24 июня начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что из-за ударов РФ по Харьковской области ранены четверо людей.
«В г. Харьков пострадали 54-летний мужчина, 46-летняя женщина и 15-летняя девушка; в с. Ивашки Золочевской общины пострадала 65-летняя женщина. Враг атаковал 7 БпЛА Немышлянский и Салтовский районы Харькова», – отметил начальник ХОВА.
В течение суток по Харькову и области прилетели:
– три КАБа;
– два БпЛА типа «Шахед»;
– семь БпЛА типа «Герань-2»;
– два fpv-дрона;
– БпЛА типа «Молния»;
– БпЛА неустановленного типа.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪️ в г. Харьков повреждены 17 частных домов, больница, гражданское предприятие, шесть автомобилей, электросети, хозяйственные постройки, гараж;
▪️ в Харьковском районе повреждены три многоквартирных дома, четыре автомобиля (г. Дергачи);
▪️ в Купянском районе повреждены три частных дома, гараж, летняя кухня, хозяйственная постройка (г. Купянск);
▪️ в Изюмском районе повреждены два частных дома, гараж (сел. Боровая);
▪️ в Богодуховском районе поврежден многоквартирный дом (с. Ивашки).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: прилеты, удары, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 08:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 июня начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что из-за ударов РФ по Харьковской области ранены четверо людей.".