Били КАБами и БпЛА: о последствиях «прилетов» на Харьковщине сообщил Синегубов

Утром 24 июня начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что из-за ударов РФ по Харьковской области ранены четверо людей.

«В г. Харьков пострадали 54-летний мужчина, 46-летняя женщина и 15-летняя девушка; в с. Ивашки Золочевской общины пострадала 65-летняя женщина. Враг атаковал 7 БпЛА Немышлянский и Салтовский районы Харькова», – отметил начальник ХОВА.

В течение суток по Харькову и области прилетели:

– три КАБа;

– два БпЛА типа «Шахед»;

– семь БпЛА типа «Герань-2»;

– два fpv-дрона;

– БпЛА типа «Молния»;

– БпЛА неустановленного типа.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️ в г. Харьков повреждены 17 частных домов, больница, гражданское предприятие, шесть автомобилей, электросети, хозяйственные постройки, гараж;

▪️ в Харьковском районе повреждены три многоквартирных дома, четыре автомобиля (г. Дергачи);

▪️ в Купянском районе повреждены три частных дома, гараж, летняя кухня, хозяйственная постройка (г. Купянск);

▪️ в Изюмском районе повреждены два частных дома, гараж (сел. Боровая);

▪️ в Богодуховском районе поврежден многоквартирный дом (с. Ивашки).