Терехов рассказал, куда ночью попали россияне (видео)
Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе за ночь – семь «прилетов».
Под ударом оказался Салтовский и Немышлянский районы Харькова.
«Пострадало гражданское предприятие в Салтовском районе, кроме этого в Немышлянском районе пострадали частные жилые дома. Всего пострадало 16 жилых домов. Кроме этого пострадало 6 многоэтажных жилых домов», – сказал городской голова.
Видео: пресс-служба ХГС
Тем временем в прокуратуре установили, что с двух часов ночи оккупанты били по городу БпЛА.
«Установлено, что для ударов враг использовал БпЛА типа «Герань-2″. По указному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.
Напомним, ночью Харьков атаковали БпЛА в две волны. Сначала взрывы раздавались около 02:10, затем их слышали горожане после 03:10. По данным мэра Игоря Терехова, всего этой ночью враг выпустил по Харькову семь «шахедов». Один БпЛА упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации – две в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, прокуратура, терехов;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 07:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов рассказал, что в городе за ночь – семь «прилетов».".