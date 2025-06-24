Терехов рассказал, куда ночью попали россияне (видео)

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе за ночь – семь «прилетов».

Под ударом оказался Салтовский и Немышлянский районы Харькова.

«Пострадало гражданское предприятие в Салтовском районе, кроме этого в Немышлянском районе пострадали частные жилые дома. Всего пострадало 16 жилых домов. Кроме этого пострадало 6 многоэтажных жилых домов», – сказал городской голова.

Видео: пресс-служба ХГС

Тем временем в прокуратуре установили, что с двух часов ночи оккупанты били по городу БпЛА.

«Установлено, что для ударов враг использовал БпЛА типа «Герань-2″. По указному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Напомним, ночью Харьков атаковали БпЛА в две волны. Сначала взрывы раздавались около 02:10, затем их слышали горожане после 03:10. По данным мэра Игоря Терехова, всего этой ночью враг выпустил по Харькову семь «шахедов». Один БпЛА упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации – две в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском.