Новости Харькова — главное за 24 июня: ночью семь БпЛА атаковали город

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

13:51

Есть ли накопление сил РФ, чтобы создать угрозу для Харькова – комментарий ВСУ

Спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона сообщил, что в на данный момент в связи с высокими потерями россияне постоянно проводят ротацию. Речь идет о вражеских подразделениях, которые задействованы в штурмах.

«Но каких-либо накоплений резервов или создания группировок, которые в теории могут прорвать фронт и создать угрозу для города Харькова, – такого мы сейчас не наблюдаем», — подчеркнул Шамшин.

Он также рассказал, что большой проблемой на фронте остаются вражеские БпЛА. Ведь, по его словам, оккупанты за последнее время вложили огромные ресурсы в производство дронов.

«И БпЛА вражеских на фронте очень много. Это разные типы дронов – и FPV, и дроны, работающие на системах сброса, и оптоволоконные дроны. Мы видим то, что россияне пытаются увеличить дистанцию ​​именно применения этих БпЛА и пытаются подсовывать свои экипажи БпЛА ближе к линии боестолкновения, чтобы они могли залетать дальше в наши тылы», — добавил Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

12:27

Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру

Видео «прилета» БпЛА «Молния» 23 июня по жилому микрорайону в Дергачах опубликовал начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.

«Используя привычные для себя методы, россияне продолжают терроризировать мирных людей, среди белого дня нанося удары по домам, где нет ни военных, ни никакой военной инфраструктуры. Сейчас на месте происшествия завершены работы по предварительному ремонту выбитых окон», — написал Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко

11:50

DeepState: россияне захватили Голубовку, до Купянска – около четырех км

Карту боевых действий в Харьковской области обновили аналитики проекта DeepState. Согласно обновленным данным, армия РФ оккупировала Голубовку – населенный пункт на севере от Купянска. Таким образом, враг находится уже в четырех километрах от Купянска.

08:38

Ночной пожар на предприятии в Харькове: подробности от ГСЧС

Всего в регионе за сутки было восемь пожаров, два из них – возникли из-за вражеских обстрелов, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Накануне вечером враг ударил по Боровой Изюмского района. В результате загорелся частный дом и хозпостройка. Общая площадь возгорания – 100 квадратных метров.

Еще один пожар возник уже ночью в Харькове.

«Зафиксированы взрывы на 3 локациях – 2 в частном секторе Немышлянского района и 1 на территории гражданского предприятия в Салтовском. На предприятии возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. В результате обстрелов 3 человека пострадали, среди которых 15-летняя девочка», – уточнили спасатели.

Также повреждены частные дома, ЛЭП и авто.

08:20

Тринадцать атак отбили ВСУ на Харьковщине, оккупанты сбрасывали авиабомбы

На Юго-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак врага в районе Волчанских Хуторов и Глубокого.

Тем временем на Купянском – было шесть штурмов россиян около Кондрашовки, Двуречной, Кругляковки, Песчаного и Петропавловки.

Также оккупанты сбросили авиабомбы на Озерное и Малую Волчью.

07:33

Терехов рассказал, куда ночью попали россияне

Под ударом оказался Салтовский и Немышлянский районы Харькова.

«Пострадало гражданское предприятие в Салтовском районе, кроме этого в Немышлянском районе пострадали частные жилые дома. Всего пострадало 16 жилых домов. Кроме этого пострадало 6 многоэтажных жилых домов», – сказал городской голова Игорь Терехов.

Видео: пресс-служба ХГС

Тем временем в прокуратуре установили, что с двух часов ночи оккупанты били по городу БпЛА.

«Установлено, что для ударов враг использовал БпЛА типа «Герань-2″. По указному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

03:53

Харьков второй раз за ночь атаковали БпЛА: всего враг выпустил на город семь «Шахедов»

Взрывы снова начали раздаваться около 03:10.

Этой ночью враг выпустил по городу семь «Шахедов». По предварительным данным мэра Игоря Терехова, один БпЛА упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации — две из них находятся в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском. Пострадал один человек.

02:45

«Прилеты» в Харькове — в Немышлянском районе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Немышлянском районе города — в частном секторе, вблизи больницы. В зданиях рядом вылетели окна, о пострадавших информации не было. Следом в городе раздался уже третий взрыв. После него начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что еще два удара также пришлись по Немышлянскому району. Информация обновляется тут.

02:27

В Харькове прогремели взрывы

Около 02:10 в Харькове один за другим прогремели два взрыва. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атаковали российские ударные БпЛА.

Данных о разрушениях и пострадавших по состоянию на 02:27 нет.