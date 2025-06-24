Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру (видео)

Видео «прилета» БпЛА «Молния» 23 июня по жилому микрорайону в Дергачах опубликовал начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.

«Используя привычные для себя методы, россияне продолжают терроризировать мирных людей, среди белого дня нанося удары по домам, где нет ни военных, ни никакой военной инфраструктуры. Сейчас на месте происшествия завершены работы по предварительному ремонту выбитых окон», — написал Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко

Напомним, в городе Дергачи в 15:10 российский беспилотник «Молния» запутался в ветвях дерева, где и сдетонировал, не долетев около 30 метров до ближайшей девятиэтажки. Обломками было выбито остекление окон 12 квартир в трех многоэтажках. Также повреждения получили четыре гражданских автомобиля.