Live
  • Вт 24.06.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.02

Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру (видео)

Происшествия 12:24   24.06.2025
Виктория Яковенко
Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру (видео) Скриншот

Видео «прилета» БпЛА «Молния» 23 июня по жилому микрорайону в Дергачах опубликовал начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.

«Используя привычные для себя методы, россияне продолжают терроризировать мирных людей, среди белого дня нанося удары по домам, где нет ни военных, ни никакой военной инфраструктуры. Сейчас на месте происшествия завершены работы по предварительному ремонту выбитых окон», — написал Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко

Напомним, в городе Дергачи в 15:10 российский беспилотник «Молния» запутался в ветвях дерева, где и сдетонировал, не долетев около 30 метров до ближайшей девятиэтажки. Обломками было выбито остекление окон 12 квартир в трех многоэтажках. Также повреждения получили четыре гражданских автомобиля.

Читайте также: Количество пострадавших из-за ночного обстрела может расти – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Атака на Днепр: поврежден поезд «Одесса-Запорожье», семь погибших в городе
Атака на Днепр: поврежден поезд «Одесса-Запорожье», семь погибших в городе
24.06.2025, 14:04
Есть ли накопление сил РФ, чтобы создать угрозу для Харькова – комментарий ВСУ
Есть ли накопление сил РФ, чтобы создать угрозу для Харькова – комментарий ВСУ
24.06.2025, 13:48
Новости Харькова — главное за 24 июня: ночью семь БпЛА атаковали город
Новости Харькова — главное за 24 июня: ночью семь БпЛА атаковали город
24.06.2025, 13:51
Терехов рассказал, чем помогут пострадавшим ночью людям и предприятию
Терехов рассказал, чем помогут пострадавшим ночью людям и предприятию
24.06.2025, 10:28
Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру (видео)
Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру (видео)
24.06.2025, 12:24
Ким Чен Ын строит огромный военный завод для Путина — BILD
Ким Чен Ын строит огромный военный завод для Путина — BILD
24.06.2025, 14:34

Новости по теме:

19:14
БпЛА сдетонировал в 30 метрах от многоэтажки под Харьковом — последствия 📷
19:25
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
20:30
Харьков атаковали БпЛА «Молния»: Зеленский сообщил об ударе по энергообъекту
20:24
Российский БпЛА в Харькове попал в энергообъект — Зеленский (видео)
18:51
Второй удар — практически в то же место — Терехов об атаке БпЛА «Молния» 📹

Вы читали новость: «Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 12:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео «прилета» БпЛА «Молния» 23 июня по жилому микрорайону в Дергачах опубликовал начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.".