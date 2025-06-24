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Количество пострадавших из-за ночного обстрела может расти – Синегубов

Происшествия 11:55   24.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Количество пострадавших из-за ночного обстрела может расти – Синегубов Скриншот

О том, чем и как часто в течение неделе россияне обстреливали Харьков и области, проинформировал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Если подсчитать самое тяжелое вооружение, то за прошедшую неделю было больше, чем 1200 боестолкновений по всем нашим фронтам. Это север, северо-восточное направление, и восточное направление – это Изюмское и Купянское. Если брать обстрелы, то были применены 32 «Шахеда» и 53 управляемых авиабомб разного типа, разной нагрузки – от КАБа, там – полторы тонны до КАБа ФАБ-500, ну, и другие меньшего веса, однако, довольно существенной разрушительной силы», – уточнил Синенубов.

Также он рассказал о пострадавших жителях Харькова и области из-за российских ударов.

«Если брать всего, то это более ста человек. Люди обращаются уже после ударов, поэтому, ну вот, например, сегодня после этих вражеских налетов мы рассчитываем, что люди еще могут обратиться в больницу, потому что хотя у них, скажем так, будут легкие ранения, однако все равно полное обследование нужно пройти», – предположил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, чем и как часто в течение неделе россияне обстреливали Харьков и области, проинформировал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".