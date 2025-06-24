Новини Харкова – головне за 24 червня: вночі сім “шахедів” атакували місто

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

21:58

Підсумки доби у відеодайджесті

21:56

Близько 16:10 по Купʼянську вдарив FPV-дрон

Боєприпас був скинутий на територію приватного домоволодіння: пошкоджений будинок. 76-річного чоловіка доправили до лікарні з вибуховим пораненням, інформують в облпрокуратурі.

17:40

Житель Берестинського району, за даними слідства, протягом 2023-2025 років ґвалтував старшу падчерку, а цьогоріч вчинив сексуальне насильство щодо двох її молодших сестер

Як повідомляють в облпрокуратурі, в одному з населених пунктів району 49-річний фігурант проживав разом із жінкою та її трьома доньками.

“Влітку 2023 року, скориставшись відсутністю людей у будинку, чоловік, застосувавши силу, зґвалтував 16-річну падчерку. Після цього такі факти повторялись систематично. У червні цього року він піддавав сексуальному насильству вже двох молодших падчерок, яким було тільки 10 та 11 років. За словами всіх дівчат, вони боялись вітчима, тому не могли чинити супротив та мовчали про те, що він з ними робив”, – йдеться в матеріалах досудового розслідування.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

16:48

Ворог бив по Харківщині з авіації, було вісім атак: дані Генштабу на 16:00

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське. На даний час ворожі атаки відбито, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Авіаударів зазнали Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине.

На Куп’янському напрямку супротивник тричі намагався просунутися поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного – був зупинений українськими захисниками.

15:28

У Холодногірському районі Харкова пограбували жінку

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що невідомий вкрав у жінки сумку, у якій знаходилися мобільний телефон та 1500 гривень.

Правоохоронці затримали ймовірного крадія. Під час обшуку у нього виявили викрадений телефон.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.

13:51

Чи є накопичення сил РФ, щоб створити загрозу для Харкова – коментар ЗСУ

Речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону повідомив, що наразі у зв’язку з високими втратами росіяни постійно проводять ротацію. Йдеться про ті ворожі підрозділи, які залучені у штурмах.

«Але якихось накопичень резервів, чи створення угруповань, які в теорії можуть прорвати фронт і створити загрозу для міста Харкова, – такого ми зараз не спостерігаємо», – підкреслив Шамшин.

Він також розповів, що великою проблемою на фронті залишаються ворожі БпЛА. Адже, за його словами, окупанти за останній час вклали величезні ресурси у виробництво дронів.

«І БпЛА ворожих на фронті дуже багато. Це різні типи дронів – і FPV, і дрони, які працюють на системах скиду, і оптоволоконні дрони. Ми бачимо те, що росіяни намагаються збільшити дистанцію саме застосування цих БпЛА і намагаються підсовувати свої екіпажі БпЛА ближче до лінії боєзіткнення, щоб вони могли залітати далі в наші тили», – додав Шамшин.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

12:27

Момент удару ворожого БпЛА під Харковом потрапив на камеру

Відео «прильоту» БпЛА «Молния» 23 червня по житловому мікрорайону у Дергачах опублікував начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко.

«Використовуючи звичні для себе методи, росіяни продовжують тероризувати мирних людей, посеред білого дня завдаючи ударів по будинках, де немає ні військових, ні жодної військової інфраструктури. Наразі на місці події завершено роботи з попереднього ремонту вибитих вікон», – написав Задоренко.

Відео: Вячеслав Задоренко

11:49

DeepState: росіяни захопили Голубівку, до Куп’янська – близько чотирьох км

Карту бойових дій на Харківщині оновили аналітики проєкту DeepState. Згідно з оновленими даними, армія РФ окупувала Голубівку – населений пункт на півночі від Куп’янська. Таким чином, ворог знаходиться вже за чотири кілометри від Куп’янська.

08:38

Нічна пожежа на підприємстві в Харкові: подробиці від ДСНС

Загалом у регіоні за добу було вісім пожеж, дві з них – виникли через ворожі обстріли, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області. Напередодні ввечері ворог ударив по Боровій Ізюмського району. В результаті загорівся приватний будинок та господарська споруда. Загальна площа займання – 100 квадратних метрів.

Ще одна пожежа виникла вже вночі у Харкові.

“Зафіксовано вибухи на 3 локаціях — 2 у приватному секторі Немишлянського району та 1 на території цивільного підприємства у Салтівському. На підприємстві виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Внаслідок обстрілів 3 людини постраждали, серед яких 15-річна дівчинка”, – уточнили рятувальники.

Також пошкоджені приватні будинки, ЛЕП та авто.

08:20

Тринадцять атак відбили ЗСУ на Харківщині, окупанти скидали авіабомби

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога в районі Вовчанських Хуторів та Глибокого.

Тим часом на Куп’янському – було шість штурмів росіян біля Кіндрашівки, Дворічної, Кругляківки, Піщаного та Петропавлівки.

Також окупанти скинули авіабомби на Озерне та Малу Вовчу.

07:33

Терехов розповів, куди вночі влучили росіяни

Мер Ігор Терехов повідомив, що у місті за ніч – сім “прильотів”.

Під ударом опинився Салтівський та Немишлянський райони Харкова.

“Постраждало цивільне підприємство у Салтівському районі. Крім цього, у Немишлянському районі постраждали приватні житлові будинки. Загалом постраждали 16 житлових будинків. Крім цього постраждали шість багатоповерхових житлових будинків”, – сказав міський голова.

Відео: пресслужба ХМР

Тим часом у прокуратурі встановили, що із другої години ночі окупанти били по місту БпЛА.

“Встановлено, що для ударів ворог використав БпЛА типу “Герань-2″. За вказівним фактом почато кримінальне провадження за частотою 1 статті 438 Кримінального кодексу України”, – розповів начальник управління протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

03:53

Харків вдруге за ніч атакували БпЛА: загалом ворог випустив на місто сім «шахедів»

Вибухи знову почали лунати близько 03:10.

Цієї ночі ворог випустив по місту сім «шахедів». За попередніми даними мера Ігоря Терехова, один БпЛА впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському. Постраждала одна людина.

02:45

“Прильоти” в Харкові – в Немишлянському районі

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Немишлянському районі міста – у приватному секторі поблизу лікарні. У будинках поряд вилетіли вікна, про постраждалих інформації не було. Слідом у місті пролунав уже третій вибух. Після нього начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ще два удари також припали по Немишлянському району. Інформація оновлюється тут.

02:27

У Харкові пролунали вибухи

Близько 02:10 у Харкові один за одним пролунали два вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакували російські ударні БпЛА.

Даних про руйнування та постраждалих станом на 02:27 немає.