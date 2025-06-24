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Ворог бив по Харківщині з авіації, було вісім атак: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:45   24.06.2025
Вікторія Яковенко
Ворог бив по Харківщині з авіації, було вісім атак: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на фронті станом на 16:00 повідомив Генштаб ЗСУ в актуальному зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське. На даний час ворожі атаки відбито. Авіаударів зазнали Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине.

На Куп’янському напрямку супротивник тричі намагався просунутися поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного – був зупинений українськими захисниками.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 16:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на фронті станом на 16:00 повідомив Генштаб ЗСУ в актуальному зведенні.".