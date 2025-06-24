Враг бил по Харьковщине из авиации, было восемь атак: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте по состоянию на 16:00 сообщил Генштаб ВСУ в актуальной сводке.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское. На данный момент вражеские атаки отбили. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Артельное и Зыбино.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться вблизи Степовой Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного – был остановлен украинскими защитниками.