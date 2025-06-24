Враг бил по Харьковщине из авиации, было восемь атак: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте по состоянию на 16:00 сообщил Генштаб ВСУ в актуальной сводке.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское. На данный момент вражеские атаки отбили. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Артельное и Зыбино.
На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться вблизи Степовой Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного – был остановлен украинскими защитниками.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 16:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте по состоянию на 16:00 сообщил Генштаб ВСУ в актуальной сводке.".