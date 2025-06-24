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Враг бил по Харьковщине из авиации, было восемь атак: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:45   24.06.2025
Виктория Яковенко
Враг бил по Харьковщине из авиации, было восемь атак: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте по состоянию на 16:00 сообщил Генштаб ВСУ в актуальной сводке.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское. На данный момент вражеские атаки отбили. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Артельное и Зыбино.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться вблизи Степовой Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного – был остановлен украинскими защитниками.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 16:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте по состоянию на 16:00 сообщил Генштаб ВСУ в актуальной сводке.".