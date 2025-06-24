Есть ли накопление сил РФ, чтобы создать угрозу для Харькова – комментарий ВСУ

Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона сообщил, что на данный момент в связи с высокими потерями россияне постоянно проводят ротацию. Речь идет о вражеских подразделениях, которые задействованы в штурмах.

«Но каких-либо накоплений резервов или создания группировок, которые в теории могут прорвать фронт и создать угрозу для города Харькова, – такого мы сейчас не наблюдаем», — подчеркнул Шамшин.

Он также рассказал, что большой проблемой на фронте остаются вражеские БпЛА. Ведь, по его словам, оккупанты за последнее время вложили огромные ресурсы в производство дронов.

«И БпЛА вражеских на фронте очень много. Это разные типы дронов – и FPV, и дроны, работающие на системах сброса, и оптоволоконные дроны. Мы видим то, что россияне пытаются увеличить дистанцию ​​именно применения этих БпЛА и пытаются подсовывать свои экипажи БпЛА ближе к линии боестолкновения, чтобы они могли залетать дальше в наши тылы», — добавил Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»