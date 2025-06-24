У Харкові в жінки вкрали сумку, де були телефон і 1500 грн – поліція

У Холодногірському районі міста пограбували жінку.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що невідомий поцупив у жінки сумку, у якій знаходилися мобільний телефон та 1500 гривень.

Правоохоронці затримали ймовірного крадія. Під час обшуку у нього виявили викрадений телефон.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.