У Харкові в жінки вкрали сумку, де були телефон і 1500 грн – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
У Холодногірському районі міста пограбували жінку.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що невідомий поцупив у жінки сумку, у якій знаходилися мобільний телефон та 1500 гривень.
Правоохоронці затримали ймовірного крадія. Під час обшуку у нього виявили викрадений телефон.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі міста пограбували жінку.".