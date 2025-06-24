В Харькове у женщины украли сумку, где были телефон и 1500 грн – полиция

В Холодногорском районе города ограбили женщину.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что неизвестный украл у женщины сумку, в которой находились мобильный телефон и 1500 гривен.

Правоохранители задержали предполагаемого вора. Во время обыска у него обнаружили похищенный телефон.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Санкция статьи превышает 10 лет тюрьмы.