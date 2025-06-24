В Харькове у женщины украли сумку, где были телефон и 1500 грн – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Холодногорском районе города ограбили женщину.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что неизвестный украл у женщины сумку, в которой находились мобильный телефон и 1500 гривен.
Правоохранители задержали предполагаемого вора. Во время обыска у него обнаружили похищенный телефон.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Санкция статьи превышает 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабеж, новости Харькова, полиция, сумка, телефон;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе города ограбили женщину.".