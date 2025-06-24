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В Харькове у женщины украли сумку, где были телефон и 1500 грн – полиция

Общество 15:26   24.06.2025
Виктория Яковенко
В Харькове у женщины украли сумку, где были телефон и 1500 грн – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В Холодногорском районе города ограбили женщину.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что неизвестный украл у женщины сумку, в которой находились мобильный телефон и 1500 гривен.

Правоохранители задержали предполагаемого вора. Во время обыска у него обнаружили похищенный телефон.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Санкция статьи превышает 10 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе города ограбили женщину.".