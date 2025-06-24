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Ночной пожар на предприятии в Харькове: подробности от ГСЧС

Происшествия 08:34   24.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночной пожар на предприятии в Харькове: подробности от ГСЧС

Всего в регионе за сутки было восемь пожаров, два из них – возникли из-за вражеских обстрелов, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Накануне вечером враг ударил по Боровой Изюмского района. В результате загорелся частный дом и хозпостройка. Общая площадь возгорания – 100 квадратных метров.

Еще один пожар возник уже ночью в Харькове.

«Зафиксированы взрывы на 3 локациях – 2 в частном секторе Немышлянского района и 1 на территории гражданского предприятия в Салтовском. На предприятии возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. В результате обстрелов 3 человека пострадали, среди которых 15-летняя девочка», – уточнили спасатели.

Также повреждены частные дома, ЛЭП и авто.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в регионе за сутки было восемь пожаров, два из них – возникли из-за вражеских обстрелов, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".