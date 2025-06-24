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Тринадцать атак отбили ВСУ на Харьковщине, оккупанты сбрасывали авиабомбы

Украина 08:16   24.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Тринадцать атак отбили ВСУ на Харьковщине, оккупанты сбрасывали авиабомбы

О том, где шли бои в Харьковской области в течение суток, сообщил в утренней сводке за 24 июня Генштаб ВСУ.

На Юго-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак врага в районе Волчанских Хуторов и Глубокого.

Тем временем на Купянском – было шесть штурмов россиян около Кондрашовки, Двуречной, Кругляковки, Песчаного и Петропавловки.

Также оккупанты сбросили авиабомбы на Озерное и Малую Волчью.

Потери РФ, по информации ГШ, таковы:

Читайте также: РФ продвинулась на Купянском и Боровском направлении – что на севере области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в Харьковской области в течение суток, сообщил в утренней сводке за 24 июня Генштаб ВСУ.".