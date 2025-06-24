Тринадцать атак отбили ВСУ на Харьковщине, оккупанты сбрасывали авиабомбы
О том, где шли бои в Харьковской области в течение суток, сообщил в утренней сводке за 24 июня Генштаб ВСУ.
На Юго-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак врага в районе Волчанских Хуторов и Глубокого.
Тем временем на Купянском – было шесть штурмов россиян около Кондрашовки, Двуречной, Кругляковки, Песчаного и Петропавловки.
Также оккупанты сбросили авиабомбы на Озерное и Малую Волчью.
Потери РФ, по информации ГШ, таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 08:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в Харьковской области в течение суток, сообщил в утренней сводке за 24 июня Генштаб ВСУ.".