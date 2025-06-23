Новости Харькова — главное 23 июня: в ОТЦК – новый начальник, удары, теракт

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

18:20

Харьковчанин собирался подорвать брата главы Офиса президента Андрея Ермака — глава СБУ Василий Малюк

Денис Ермак служит снайпером в ГУР, в Иностранном легионе. Спецслужбы РФ планировали ликвидировать его в Киеве, когда он вернется из боевого распоряжения — до переговоров в Стамбуле 15 мая, рассказал Малюк.

«Исполнитель — харьковчанин, наглый, молодой, грамотный инженер, то есть тот, кто профессионально может изготовить взрывное устройство. Приехал в Киев, снял квартиру. Пока он покупал все необходимые компоненты для СВУ, нам удалось поставить видео- и аудиоконтроль в квартиру… Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью — начинал все мастерить, сам делал детонатор. Общий вес, который он «накрутил», был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы», — отметил Малюк.

По его словам, активировать взрывное устройство россияне планировали по месту жительства Дениса Ермака. Однако силовики предотвратили это.

16:51

Бой идет в районе Двуречной: сводка Генштаба на 16:00

На Южно-Слобожанском направлении противник проводит одну атаку на позиции Сил обороны в районе населенного пункта Двуречная, бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к украинским позициям в направлении Песчаного. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили девять наступательных действий армии РФ в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир и Ольговка на Харьковщине. Продолжается еще шесть боев.

15:29

В 15:10 по Дергачам ударил БпЛА «Молния»

«В результате удара повреждено остекление многоквартирных домов, где находились люди. Информация о пострадавших устанавливается», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

14:42

Агенты РФ в Харькове устроили теракт, ранен воин ВСУ — СБУ

Взрыв произошел 14 июня, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Возле подъезда 5-этажного дома, куда враг заманил мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой. В результате срабатывания СВУ пострадавший получил множественные осколочные ранения, но сейчас его состояние стабилизировано», — рассказали в СБУ.

Как установило расследование, для подготовки теракта оккупанты дистанционно завербовали двух местных безработных, один из которых – рецидивист, уже имеющий судимость за кражу.

«Оба попали в поле зрения агрессора, когда искали «легкие» деньги на Telegram-каналах. По инструкции агрессора агенты изготовили взрывчатку, которую «усилили» гайками и снарядили телефоном для дистанционного подрыва», — добавили правоохранители.

С помощью гаджета фигуранты отследили прибытие «на локацию» военного ВСУ и в этот момент удаленно активировали взрывчатку, отметили в СБУ.

Мужчин задержали у них дома. Фигурантам сообщили о подозрении по трем статьям УКУ. Их отправили в СИЗО без права внесения залога. Если вину докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

14:14

Около полусотни КАБов и дронов: что пострадало на Харьковщине за неделю

В течение прошлой недели враг обстрелял по меньшей мере 23 населенных пункта региона, в том числе областной центр, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате ударов пострадали 12 человек, среди них – три ребенка.

В частности, армия РФ выпустила на Харьковщину 123 неуправляемых авиационных ракет, два ФАБ-500, 55 КАБов, 19 БпЛА типа «Герань-2», 13 «Шахедов», два БпЛА типа «Ланцет», одну «Молнию», 17 FPV-дронов и один дрон неустановленного типа.

«Наибольшие разрушения оккупанты снова нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждено по меньшей мере 19 частных домов. Также существенные повреждения – в Харьковском районе: 13 частных домов, автомобили, хозяйственные постройки, электро- и газовые сети. В городе Харьков на прошлой неделе враг повредил более 60 гражданских объектов: многоквартирные и частные дома, автомобили», – сообщил Синегубов.

13:09

Терехов обратился к харьковчанам после относительно тихой недели

С 16 по 22 июня в Харькове зафиксировали семь обстрелов. Мэр города Игорь Терехов констатирует: прошлая неделя выдалась значительно спокойнее предыдущих.

«По харьковским реалиям – даже относительно тихой. Наш Ситуационный центр зафиксировал семь ударов: из них шесть – дронами типа «Шахед» и еще один, связанный с падением обломков БпЛА типа «Молния», – отметил городской голова.

По данным Терехова, в результате вражеских атак две девушки-подростки получили сильную стрессовую реакцию. У еще одной женщины — ранение обломками стекла.

«Самое главное, что все живы. Взрывы пришлись по Шевченковскому, Основянскому и Киевскому районам. Все контуры уже закрыты, а это 729 окон в 27 домах. Также были повреждены десятки гражданских автомобилей и производственное предприятие», — добавил мэр.

Тревоги в Харькове на прошлой неделе раздавались на 28 часов (39%) меньше, чем в области.

«В очередной раз прошу харьковчан не пренебрегать сигналами о воздушной опасности. Берегите себя и своих близких!» — обратился Терехов.

12:28

Харьковский ОТЦК и СП получил нового начальника: подробности

Новым и. о. начальника Харьковского ОТЦК и СП стал Сергей Маркин, сообщила «Суспільне Харків» пресс-секретарь областного военкомата Елена Родина.

По ее словам, он приехал в Харьков из Днепра, работает на этом посту по состоянию на 23 июня пять дней.

Данные о биографии Маркина в ОТЦК и СП. Родина также добавила, что отстраненный от должности Александр Конев находится на больничном.

11:05

В Харькове на месяц перекроют дорогу: как организуют движение транспорта

Движение авто будет запрещено на улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко.

Улица будет перекріта до 20 июля, уточнили в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе в районе дома №31 на ул. Черноземной», – передают в пресс-службе горсовета.

Объехать закрытый участок можно по близлежащим улицам Академика Грищенко, Яснополянской, переулку Колоритному и другими.

09:01

Пенсионер ранен из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 июня рассказал, куда бил враг в течение суток.

В селе Постольное Золочевской громады из-за ударов россиян пострадал мужчина, пишет начальник ХОВА.

Также из-за обстрелов повреждены частные дома в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах.

Враг запустил по области четыре КАБа и БпЛА неустановленного типа.

08:31

Десять атак, удар по Приколотному – ГШ о том, как прошли сутки на Харьковщине

За сутки на Харьковщине было десять боев, информирует Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины враг пытался прорваться семь раз. Атаковал в районе Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении ВСУ сдержали семь штурмов около Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и Голубовки.

Также оккупанты сбросили авиабомбу на Приколотное.

08:02

ГСЧС: леса горели на Изюмщине из-за российских обстрелов

Из 39 оперативных выездов спасателей региона 24 было на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Три возгорания возникло из-за обстрелов оккупантов.

«Днем российские войска атаковали дронами село Снеги Золочевской громады Богодуховского района, в результате чего вспыхнул пожар на территории частного домовладения и пострадал 80-летний мужчина, получивший ожоги и госпитализированный в лечебное учреждение. Горели хозяйственные постройки на общей площади более 40 кв», – отмечают спасатели.

Еще два пожара из-за «прилетов» возникли на территории лесного массива в Изюмском районе. Общая площадь возгорания – 8,5 га.

07:10

Запускал «Шахеды» и КАБы: ночью враг вновь терроризовал Харьков и область

Традиционно накануне вечером Харьковщину атаковали «Шахеды». По данным Воздушных Сил ВСУ, дроны были в восточной части области, прозвучала тревога.

В 02:47 угроза удара БпЛА возникла и для Харькова.

Отбой тревоги дали в 04:03. А в 04:57 ее возобновили – враг запустил КАБы.

Отбой прозвучал через несколько часов – в 07:07.