Новости Харькова — главное 23 июня: в ОТЦК – новый начальник, удары, теракт
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
18:20
Харьковчанин собирался подорвать брата главы Офиса президента Андрея Ермака — глава СБУ Василий Малюк
Денис Ермак служит снайпером в ГУР, в Иностранном легионе. Спецслужбы РФ планировали ликвидировать его в Киеве, когда он вернется из боевого распоряжения — до переговоров в Стамбуле 15 мая, рассказал Малюк.
«Исполнитель — харьковчанин, наглый, молодой, грамотный инженер, то есть тот, кто профессионально может изготовить взрывное устройство. Приехал в Киев, снял квартиру. Пока он покупал все необходимые компоненты для СВУ, нам удалось поставить видео- и аудиоконтроль в квартиру… Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью — начинал все мастерить, сам делал детонатор. Общий вес, который он «накрутил», был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы», — отметил Малюк.
По его словам, активировать взрывное устройство россияне планировали по месту жительства Дениса Ермака. Однако силовики предотвратили это.
16:51
Бой идет в районе Двуречной: сводка Генштаба на 16:00
На Южно-Слобожанском направлении противник проводит одну атаку на позиции Сил обороны в районе населенного пункта Двуречная, бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к украинским позициям в направлении Песчаного. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку.
На Лиманском направлении украинские защитники отбили девять наступательных действий армии РФ в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир и Ольговка на Харьковщине. Продолжается еще шесть боев.
15:29
В 15:10 по Дергачам ударил БпЛА «Молния»
«В результате удара повреждено остекление многоквартирных домов, где находились люди. Информация о пострадавших устанавливается», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
14:42
Агенты РФ в Харькове устроили теракт, ранен воин ВСУ — СБУ
Взрыв произошел 14 июня, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Возле подъезда 5-этажного дома, куда враг заманил мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой. В результате срабатывания СВУ пострадавший получил множественные осколочные ранения, но сейчас его состояние стабилизировано», — рассказали в СБУ.
Как установило расследование, для подготовки теракта оккупанты дистанционно завербовали двух местных безработных, один из которых – рецидивист, уже имеющий судимость за кражу.
«Оба попали в поле зрения агрессора, когда искали «легкие» деньги на Telegram-каналах. По инструкции агрессора агенты изготовили взрывчатку, которую «усилили» гайками и снарядили телефоном для дистанционного подрыва», — добавили правоохранители.
С помощью гаджета фигуранты отследили прибытие «на локацию» военного ВСУ и в этот момент удаленно активировали взрывчатку, отметили в СБУ.
Мужчин задержали у них дома. Фигурантам сообщили о подозрении по трем статьям УКУ. Их отправили в СИЗО без права внесения залога. Если вину докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
14:14
Около полусотни КАБов и дронов: что пострадало на Харьковщине за неделю
В течение прошлой недели враг обстрелял по меньшей мере 23 населенных пункта региона, в том числе областной центр, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в результате ударов пострадали 12 человек, среди них – три ребенка.
В частности, армия РФ выпустила на Харьковщину 123 неуправляемых авиационных ракет, два ФАБ-500, 55 КАБов, 19 БпЛА типа «Герань-2», 13 «Шахедов», два БпЛА типа «Ланцет», одну «Молнию», 17 FPV-дронов и один дрон неустановленного типа.
«Наибольшие разрушения оккупанты снова нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждено по меньшей мере 19 частных домов. Также существенные повреждения – в Харьковском районе: 13 частных домов, автомобили, хозяйственные постройки, электро- и газовые сети. В городе Харьков на прошлой неделе враг повредил более 60 гражданских объектов: многоквартирные и частные дома, автомобили», – сообщил Синегубов.
13:09
Терехов обратился к харьковчанам после относительно тихой недели
С 16 по 22 июня в Харькове зафиксировали семь обстрелов. Мэр города Игорь Терехов констатирует: прошлая неделя выдалась значительно спокойнее предыдущих.
«По харьковским реалиям – даже относительно тихой. Наш Ситуационный центр зафиксировал семь ударов: из них шесть – дронами типа «Шахед» и еще один, связанный с падением обломков БпЛА типа «Молния», – отметил городской голова.
По данным Терехова, в результате вражеских атак две девушки-подростки получили сильную стрессовую реакцию. У еще одной женщины — ранение обломками стекла.
«Самое главное, что все живы. Взрывы пришлись по Шевченковскому, Основянскому и Киевскому районам. Все контуры уже закрыты, а это 729 окон в 27 домах. Также были повреждены десятки гражданских автомобилей и производственное предприятие», — добавил мэр.
Тревоги в Харькове на прошлой неделе раздавались на 28 часов (39%) меньше, чем в области.
«В очередной раз прошу харьковчан не пренебрегать сигналами о воздушной опасности. Берегите себя и своих близких!» — обратился Терехов.
12:28
Харьковский ОТЦК и СП получил нового начальника: подробности
Новым и. о. начальника Харьковского ОТЦК и СП стал Сергей Маркин, сообщила «Суспільне Харків» пресс-секретарь областного военкомата Елена Родина.
По ее словам, он приехал в Харьков из Днепра, работает на этом посту по состоянию на 23 июня пять дней.
Данные о биографии Маркина в ОТЦК и СП. Родина также добавила, что отстраненный от должности Александр Конев находится на больничном.
11:05
В Харькове на месяц перекроют дорогу: как организуют движение транспорта
Движение авто будет запрещено на улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко.
Улица будет перекріта до 20 июля, уточнили в мэрии.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе в районе дома №31 на ул. Черноземной», – передают в пресс-службе горсовета.
Объехать закрытый участок можно по близлежащим улицам Академика Грищенко, Яснополянской, переулку Колоритному и другими.
09:01
Пенсионер ранен из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 июня рассказал, куда бил враг в течение суток.
В селе Постольное Золочевской громады из-за ударов россиян пострадал мужчина, пишет начальник ХОВА.
Также из-за обстрелов повреждены частные дома в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах.
Враг запустил по области четыре КАБа и БпЛА неустановленного типа.
08:31
Десять атак, удар по Приколотному – ГШ о том, как прошли сутки на Харьковщине
За сутки на Харьковщине было десять боев, информирует Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины враг пытался прорваться семь раз. Атаковал в районе Волчанска и Строевки.
На Купянском направлении ВСУ сдержали семь штурмов около Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и Голубовки.
Также оккупанты сбросили авиабомбу на Приколотное.
08:02
ГСЧС: леса горели на Изюмщине из-за российских обстрелов
Из 39 оперативных выездов спасателей региона 24 было на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Три возгорания возникло из-за обстрелов оккупантов.
«Днем российские войска атаковали дронами село Снеги Золочевской громады Богодуховского района, в результате чего вспыхнул пожар на территории частного домовладения и пострадал 80-летний мужчина, получивший ожоги и госпитализированный в лечебное учреждение. Горели хозяйственные постройки на общей площади более 40 кв», – отмечают спасатели.
Еще два пожара из-за «прилетов» возникли на территории лесного массива в Изюмском районе. Общая площадь возгорания – 8,5 га.
07:10
Запускал «Шахеды» и КАБы: ночью враг вновь терроризовал Харьков и область
Традиционно накануне вечером Харьковщину атаковали «Шахеды». По данным Воздушных Сил ВСУ, дроны были в восточной части области, прозвучала тревога.
В 02:47 угроза удара БпЛА возникла и для Харькова.
Отбой тревоги дали в 04:03. А в 04:57 ее возобновили – враг запустил КАБы.
Отбой прозвучал через несколько часов – в 07:07.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, Харьков, хроника;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 18:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".