ГСЧС: леса горели на Изюмщине из-за российских обстрелов

Из 39 оперативных выездов спасателей региона 24 было на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Три возгорания возникло из-за обстрелов оккупантов.

«Днем российские войска атаковали дронами село Снеги Золочевской громады Богодуховского района, в результате чего вспыхнул пожар на территории частного домовладения и пострадал 80-летний мужчина, получивший ожоги и госпитализированный в лечебное учреждение. Горели хозяйственные постройки на общей площади более 40 кв», – отмечают спасатели.

Еще два пожара из-за «прилетов» возникли на территории лесного массива в Изюмском районе. Общая площадь возгорания – 8,5 га.