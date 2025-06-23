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ГСЧС: леса горели на Изюмщине из-за российских обстрелов

Происшествия 07:58   23.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: леса горели на Изюмщине из-за российских обстрелов

Из 39 оперативных выездов спасателей региона 24 было на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Три возгорания возникло из-за обстрелов оккупантов.

«Днем российские войска атаковали дронами село Снеги Золочевской громады Богодуховского района, в результате чего вспыхнул пожар на территории частного домовладения и пострадал 80-летний мужчина, получивший ожоги и госпитализированный в лечебное учреждение. Горели хозяйственные постройки на общей площади более 40 кв», – отмечают спасатели.

Еще два пожара из-за «прилетов» возникли на территории лесного массива в Изюмском районе. Общая площадь возгорания – 8,5 га.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 07:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 39 оперативных выездов спасателей региона 24 было на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".