Сносить дома в Харькове помогают японцы и корейцы — Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, сколько домов в Харькове не подлежит восстановлению и какие уже начали демонтировать.

«Если взять статистику, то она очень грустная. Где-то около 8,5 тысячи жилых домов сегодня имеют разрушения той или иной степени тяжести. Очень многое мы сегодня делаем. Я благодарю всех: Офис президента и Кабинет министров Украины за поддержку, потому что это и субвенция, это и средства городского бюджета. И очень многое мы пытаемся восстановить, и у нас есть такие мощные планы на этот год, сколько нам нужно сделать, чтобы отстроить дома, имеющие столь серьезные разрушения. Но есть дома, которые невозможно отстроить, их легче снести. Мы такой процесс уже начали. Сейчас у нас есть 30 домов, которые будут подлежать обязательному сносу. Часть мы уже начали сносить. Это и Северная Салтовка – Ужвий, 82, и Пятихатки – заканчиваем снос дома. Таких домов пока 30, но я считаю, что еще будут дома, потому что сначала делается инструментальная экспертиза, потом, если мы видим, что этот дом в пограничном состоянии, то должны сделать экономическую экспертизу по финансовой целесообразности восстановления либо сноса того или иного дома. Кстати, я хочу очень поблагодарить наших партнеров. Это агентство ПРООН, это правительства Кореи и Японии, которые присоединились к этой работе. Благодаря им мы очень многое финансируем и сносим эти дома», — рассказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Мэр Харькова также сообщил о последствиях недавних обстрелов города. В больницах остаются шестеро раненых. У них состояние разной степени тяжести. Пожар на гражданском предприятии, которое массированно атаковали 7 июня, тушили 12 дней.

«Были задействованы работники ГСЧС из других областей, и этот пожар удалось погасить только через 12 дней после начала. Под завалами находились люди. К сожалению, мы потеряли шесть человек и уже похоронили. Окончательно был на этой неделе погашен этот пожар, очень серьезный пожар. Он нанес очень значительный ущерб частному предприятию. Я общался с руководством этого предприятия, и действительно они в шоке, потому что такого еще не было», — поделился Терехов.