Десять атак, удар по Приколотному – ГШ о том, как прошли сутки на Харьковщине

За сутки на Харьковщине было десять боев, информирует Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины враг пытался прорваться семь раз. Атаковал в районе Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении ВСУ сдержали семь штурмов около Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и Голубовки.

Также оккупанты сбросили авиабомбу на Приколотное.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие: