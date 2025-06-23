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Десять атак, удар по Приколотному – ГШ о том, как прошли сутки на Харьковщине

Украина 08:20   23.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять атак, удар по Приколотному – ГШ о том, как прошли сутки на Харьковщине

За сутки на Харьковщине было десять боев, информирует Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины враг пытался прорваться семь раз. Атаковал в районе Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении ВСУ сдержали семь штурмов около Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и Голубовки.

Также оккупанты сбросили авиабомбу на Приколотное.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 08:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине было десять боев, информирует Генштаб ВСУ.".