Десять атак, удар по Приколотному – ГШ о том, как прошли сутки на Харьковщине
За сутки на Харьковщине было десять боев, информирует Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины враг пытался прорваться семь раз. Атаковал в районе Волчанска и Строевки.
На Купянском направлении ВСУ сдержали семь штурмов около Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и Голубовки.
Также оккупанты сбросили авиабомбу на Приколотное.
Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:
Читайте также: Удалось ли врагу захватить населенный пункт на Боровском направлении – ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Десять атак, удар по Приколотному – ГШ о том, как прошли сутки на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 08:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине было десять боев, информирует Генштаб ВСУ.".