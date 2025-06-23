Удалось ли врагу захватить населенный пункт на Боровском направлении – ISW
Бои в Харьковской области, а также заявление россиян о захвате населенного пункта прокомментировали в Институте изучения войны (ISW).
Накануне российский блогеры сообщали, что ВС РФ смогли оккупировать Грековку – населенный пункт на Боровском направлении. Однако подтверждений этого эксперты не смогли найти.
«21 и 22 июня российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово и Зеленого Гая и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и в направлении Чернещины», – добавили аналитики.
Не изменилась линия фронта и на Юго-восточном направлении. Оккупанты атаковали в районе Волчанска, но не продвинулись. То же касается и Купянского направления.
«Российские войска наступали на северо-восток от Купянска в районе Каменки, Красного Первого, Строевки, Фиголовки и Долгенького; на север от Купянска возле Голубовки; и на юго-восток от Купянска возле Степной Новоселовки 21 и 22 июня», – добавили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бои в Харьковской области, а также заявление россиян о захвате населенного пункта прокомментировали в Институте изучения войны (ISW).".