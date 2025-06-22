В ОСГВ «Хортица» заявили о повышенной активности врага на Харьковщине

По данным ОСГВ, россияне активизировались в Волчанске и рядом с ним, также были атаки в сторону Липцев, что происходит в Двуречной, скрывает «туман войны».

Такие заявления сделал в эфире «Суспільного» спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

«Относительно повышенная активность на Южно-Слобожанском направлении – том, которое мы раньше называли Харьковским. Там семь попыток атак россиян в сторону Волчанска и населенных пунктов около него. Активные наступления в сторону самого города Волчанск, но они там уже чуть меньше двух лет. И населенные пункты поблизости: Волчанские Хутора. Есть атаки в сторону Липцев и так далее. То есть оживление российской активности есть безусловно, но надо понимать, что даже с этой оживленной активностью это все равно и близко не те показатели, которые есть, например, на Лиманском направлении, на Новопавловском. Или тем более на Покровском», — пояснил Трегубов.

Он также в очередной раз не стал подтверждать информацию DeepState о полной оккупации врагом Двуречной.

«По состоянию на сегодня обновлений (по Двуречной — Ред.) нет. На сегодня есть туман войны, поскольку идут непосредственные бои на западной окраине. Согласно имеющейся в нашем распоряжении информации, оставалось украинское присутствие там. Но когда идут бои непосредственно в городе или в ближайших его окрестностях, комментировать это практически нереально», — сказал спикер ОСГВ «Хортица».