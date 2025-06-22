Live
  • Пн 23.06.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.83
  • EUR 48.2

В ОСГВ «Хортица» заявили о повышенной активности врага на Харьковщине

Фронт 19:55   22.06.2025
Оксана Горун
В ОСГВ «Хортица» заявили о повышенной активности врага на Харьковщине Скриншот

По данным ОСГВ, россияне активизировались в Волчанске и рядом с ним, также были атаки в сторону Липцев, что происходит в Двуречной, скрывает «туман войны».

Такие заявления сделал в эфире «Суспільного» спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

«Относительно повышенная активность на Южно-Слобожанском направлении – том, которое мы раньше называли Харьковским. Там семь попыток атак россиян в сторону Волчанска и населенных пунктов около него. Активные наступления в сторону самого города Волчанск, но они там уже чуть меньше двух лет. И населенные пункты поблизости: Волчанские Хутора. Есть атаки в сторону Липцев и так далее. То есть оживление российской активности есть безусловно, но надо понимать, что даже с этой оживленной активностью это все равно и близко не те показатели, которые есть, например, на Лиманском направлении, на Новопавловском. Или тем более на Покровском», — пояснил Трегубов.

Он также в очередной раз не стал подтверждать информацию DeepState о полной оккупации врагом Двуречной.

Читайте также: Захватил ли враг Двуречную: в ОСГВ «Хортица» объяснили, что там происходит

«По состоянию на сегодня обновлений (по Двуречной — Ред.) нет. На сегодня есть туман войны, поскольку идут непосредственные бои на западной окраине. Согласно имеющейся в нашем распоряжении информации, оставалось украинское присутствие там. Но когда идут бои непосредственно в городе или в ближайших его окрестностях, комментировать это практически нереально», — сказал спикер ОСГВ «Хортица».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 23 июня: в ОТЦК – новый начальник, удары, теракт
Новости Харькова — главное 23 июня: в ОТЦК – новый начальник, удары, теракт
23.06.2025, 18:20
Агенты РФ в Харькове устроили теракт, ранен военный – СБУ (фото)
Агенты РФ в Харькове устроили теракт, ранен военный – СБУ (фото)
23.06.2025, 14:37
Терехов обратился к харьковчанам после относительно тихой недели
Терехов обратился к харьковчанам после относительно тихой недели
23.06.2025, 13:05
Глава СБУ Малюк заявил, что харьковчанин собирался подорвать брата Ермака
Глава СБУ Малюк заявил, что харьковчанин собирался подорвать брата Ермака
23.06.2025, 18:07
Разрушен целый подъезд, ночью РФ попала по дому украинского певца
Разрушен целый подъезд, ночью РФ попала по дому украинского певца
23.06.2025, 16:08
«Туманом войны» назвали в ОСГВ «Хортица» обстановку в Двуречной на Харьковщине
«Туманом войны» назвали в ОСГВ «Хортица» обстановку в Двуречной на Харьковщине
23.06.2025, 18:48

Новости по теме:

19:55
В ОСГВ «Хортица» заявили о повышенной активности врага на Харьковщине
13:36
В Двуречной есть ВСУ и остаются жители — информация военной администрации
09:33
«Кровавая осень»: как защитить Харьков от БпЛА — обзор фронта (видео)
08:12
ВС РФ атаковали в сторону Липцев — Генштаб ВСУ
07:36
США скинули бомбы на ядерные объекты Ирана: что известно

Вы читали новость: «В ОСГВ «Хортица» заявили о повышенной активности врага на Харьковщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 19:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ОСГВ, россияне активизировались в Волчанске и рядом с ним, также были атаки в сторону Липцев, что происходит в Двуречной, скрывает «туман войны»".