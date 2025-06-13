Захватил ли враг Двуречную: в ОСГВ «Хортица» объяснили, что там происходит

Пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас в поселке Двуречная на Харьковщине продолжаются активные бои.

«Украинские военные пытаются удерживать позиции в населенном пункте, несмотря на постоянные атаки врага. Согласно последним данным, которые у нас были, позиции там сохранялись», — отметил Трегубов.

Он уточнил, что за ситуацией будут наблюдать.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, накануне, 12 июня, аналитики проекта DeepState сообщили, что враг оккупировал поселок Двуречная. Кроме этого, осинтеры отметили продвижение россиян на том же плацдарме, на правобережье Оскола на север и на юг – вблизи сел Долгенькое и Западное. В DeepState объясняли, что Двуречная – важна для противника потому, что там можно устроить опорный пункт с возможностью накапливать пехоту и другие ресурсы для дальнейших продвижений.