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Реальной угрозы для Купянска сейчас нет – ОТГВ «Харьков»

Украина 09:55   13.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Реальной угрозы для Купянска сейчас нет – ОТГВ «Харьков» Скриншот

Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию на Харьковском и Купянском направлении. 

Он сообщил, что за минувшие сутки было два боя в районе Волчанска и отметил, что город остается главное целью врага на этом направлении.

«Там россияне атакуют преимущественно малыми пехотными группами от трех до десяти человек. Время от времени привлекают мототехнику и квадроциклы с целью быстрого перемещения между позициями в надежде избежать встречи с нашими дронами. Забегая вперед, скажу, что везет далеко не всем мотоштурмовикам. Также сложной остается ситуация в районе населенного пункта Двуречная», – констатировал Шамшин.

Также он рассказал, что оккупанты активно пытаются расширить плацдарм на правом берегу Оскола.

«Штурмовые действия врага там продолжаются в районах населенных пунктов Строевка, Фиголовка, Красное Первое, Каменка. Но надо понимать, что, чтобы создать реальную угрозу для Купянска, россиянам необходимо перебрасывать на западный берег бронетехнику. Но этого им не удается, в связи с тем, что они никак не могут навести переправы через реку Оскол, поскольку такая спецтехника обычно уничтожается или еще на подъезде к берегу, или когда они пытаются раскладывать такие понтоны. Таких попыток уже было немало», – добавил спикер.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее в DeepState сообщили о занятии россиянами поселка Двуречная Купянского района Харьковской области.

Читайте также: DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию на Харьковском и Купянском направлении. ".