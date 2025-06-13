Реальной угрозы для Купянска сейчас нет – ОТГВ «Харьков»

Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию на Харьковском и Купянском направлении.

Он сообщил, что за минувшие сутки было два боя в районе Волчанска и отметил, что город остается главное целью врага на этом направлении.

«Там россияне атакуют преимущественно малыми пехотными группами от трех до десяти человек. Время от времени привлекают мототехнику и квадроциклы с целью быстрого перемещения между позициями в надежде избежать встречи с нашими дронами. Забегая вперед, скажу, что везет далеко не всем мотоштурмовикам. Также сложной остается ситуация в районе населенного пункта Двуречная», – констатировал Шамшин.

Также он рассказал, что оккупанты активно пытаются расширить плацдарм на правом берегу Оскола.

«Штурмовые действия врага там продолжаются в районах населенных пунктов Строевка, Фиголовка, Красное Первое, Каменка. Но надо понимать, что, чтобы создать реальную угрозу для Купянска, россиянам необходимо перебрасывать на западный берег бронетехнику. Но этого им не удается, в связи с тем, что они никак не могут навести переправы через реку Оскол, поскольку такая спецтехника обычно уничтожается или еще на подъезде к берегу, или когда они пытаются раскладывать такие понтоны. Таких попыток уже было немало», – добавил спикер.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее в DeepState сообщили о занятии россиянами поселка Двуречная Купянского района Харьковской области.